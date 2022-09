Milonga del cielo Tour 2022 alla”Festa del Crocifisso” di Belmonte Mezzagno

Dopo il successo all’Anfiteatro a Ventimiglia di Sicilia . Prosegue l’ Appuntamento con “Milonga del cielo Tour 2022” in piazza Garibaldi a Belmonte Mezzagno alle 21.30,durante la quale prende vita la Festa del Crocifisso .

Con Morricone ,Frank Sinatra e Liza Minnelli ,sul palco Salvatore Petrotto violino e voce solista ,Professore della FOSS che ha collaborato i con Bocelli, Battiato, Carmen Consoli ,Lucio Dalla , ha suonato e cantato presso la RAI ,per la regina di Svezia e in alcune Manifestazioni di beneficenza: Telethon, 30 ore per la vita, Amici della Musica e Benefit Concert , sarà accompagnato dalla BachStringOrchestra diretta dal M. Michele La Cagnina insieme al chitarrista e compositore Antonio Di Rosalia che ha arrangiato i brani :My way e New York York , alla chitarra elettrica Ignazio Terrasi con l’esibizione del Trono di Spade, A Flat e RoundTable Rival e con i violinisti Antonino Alfano e Angelo Cumbo nel Tango di Roxanne.

Assisteremo ad un viaggio mu­si­ca­le, spa­zian­do dal­la mu­si­ca clas­si­ca allo swing dal jazz, con il coro “Live Singers Academy ” dal­le co­lon­ne so­no­re ,mu­si­cal al Singolo “Mi­lon­ga del cie­lo”, bra­no nato dal­l’e­stro di due com­po­nen­ti del grup­po: il mae­stro Di Ro­sa­lia che ne ha crea­to la par­ti­tu­ra mu­si­ca­le per la sua chi­tar­ra e la bal­le­ri­na Se­re­na Vi­scon­ti che ne ha scrit­to le pa­ro­le. Il te­sto in spa­gno­lo, ese­gui­to ma­gi­stral­men­te dal­la voce ec­ce­zio­na­le del pro­fes­so­re Pe­trot­to e dal suo

vio­li­no e ac­com­pa­gna­to da­gli strug­gen­ti ac­cor­di del­la chi­tar­ra del mae­stro Di Ro­sa­lia, è un inno al­l’a­mo­re in tut­te le sue for­me ed è sta­to ispi­ra­to dai tra­gi­ci fat­ti che stan­no de­va­stan­do il po­po­lo ucrai­no. Il bra­no è usci­to in pri­ma mon­dia­le a Pa­squa e da al­lo­ra ha tro­va­to spa­zio su tut­te le piat­ta­for­me mu­si­ca­li ( Ama­zon, Spo­ti­fy, you­tu­be , Tim mu­sic …)

Presenta Maria Rosa Caldarella, direzione artistica Paolo Avvento , direzione musicale Salvatore Petrotto

Si ringrazia:

il Sindaco Maurizio Milone

l’ Assessore Maria Occhione

Guseppe Patellaro (organizzatore di eventi)

il Comune, la parrocchia e il Comitato di Belmonte Mezzagno

Pre­sen­ta Ma­ria Rosa Cal­da­rel­la.

Di­re­zio­ne ar­ti­sti­ca Paolo Avvento , di­re­zio­ne mu­si­ca­le Sal­va­to­re Pe­trot­to.

Com. Stam./foto