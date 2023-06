Minori Stranieri non Accompagnati: Oggi la Firma del Protocollo d’Intesa tra Comune di Palermo e UNICEF

Palermo, 21 giugno – Rinnovato oggi il protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF).

Il documento, siglato dal Sindaco Roberto Lagalla e da Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della Risposta UNICEF in Italia, alla presenza dall’Assessore all’Innovazione alle Politiche Migratorie ed Emergenziali Antonella Tirrito, prevede una collaborazione volta a rafforzare l’intervento a favore dei minori stranieri non accompagnati, adolescenti e giovani migranti e rifugiati, donne e famiglie con background migratorio nell’area metropolitana di Palermo.

La firma del protocollo è solo la conferma di un impegno congiunto che lega da anni l’UNICEF e il Comune di Palermo. Risale infatti al 2017 l’inizio di una collaborazione volta a garantire adeguato supporto ai minori stranieri non accompagnati favorendo l’accesso ai servizi specialistici di natura legale e psicosociale, inclusi servizi di protezione e risposta alla violenza di genere; la costituzione di reti di supporto a favore dei minori e dei giovani in prosieguo amministrativo; e attraverso percorsi di educazione all’imprenditorialità, di partecipazione e cittadinanza attiva, per garantire l’accompagnamento dei minori in quella delicata fase di transizione all’età adulta. Attraverso la firma del protocollo, della durata di 18 mesi, l’UNICEF si impegna a fornire supporto tecnico al Comune di Palermo – in particolare attraverso un dialogo diretto con l’Assessorato all’Innovazione alle Politiche Migratorie ed Emergenziali – per garantire continuità alle azioni indicate, portando avanti sperimentazioni volte alla tutela e all’inclusione sociale, monitorando attentamente gli interventi e sostenendo il modello di tutela volontaria attraverso una figura dedicata. Continuerà la sperimentazione del programma di sviluppo delle competenze UPSHIFT dell’UNICEF. Proseguirà inoltra l’attività del Women and Girls Safe Space, uno spazio sicuro per donne e ragazze con background migratorio Tutti gli interventi saranno realizzati nel quadro del Piano Nazionale di Garanzia per l’Infanzia e in linea con l’Agenda 2030. “Siamo lieti di potere contare sul supporto del Comune di Palermo che per anni si è distinto nella promozione di azioni a tutela della comunità di migranti e rifugiati presenti – afferma Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della Risposta UNICEF in Italia – Si tratta di interventi utili a ridurre le difficoltà concrete, quali l’assenza della famiglia, l’offerta di percorsi formativi idonei e di soluzioni per l’autonomia economica ed abitativa, e per far sì che i giovani in condizioni di particolare vulnerabilità possano sperimentare nuovi modelli relazionali, in un ambiente sensibile e solidale che favorisca occasioni di scambio, confronto, supporto e mutuo aiuto”.

Il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, ha sottolineato come “Rinnoviamo oggi, con grande piacere, una collaborazione importante che ci permette di attivare strumenti preziosi per supportare i minori stranieri durante il loro processo di inserimento nella nostra comunità. Ringrazio Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della Risposta UNICEF in Italia, per la fiducia e il supporto al Comune di Palermo che continuerà il suo impegno nell’accoglienza di giovani che intraprendono un percorso di crescita nella nostra città, affinché possano integrarsi e avere tutto il sostegno, psicologico e formativo, di cui hanno bisogno”.

