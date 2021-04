Divieto di uso di monopattini per i minorenni. E’ questa una delle tante modifiche al codice della strada attualmente in discussione in Commissione trasporti alla Camera dei deputati.

La riforma prevede infatti per l’uso dei monopattini varie ipotesi di regole, ancora in fase di studio, come la guida riservata solo ai maggiorenni, l’obbligo di usare il casco ed il giubbotto catarifrangente, il divieto di circolazione dopo il tramonto, il limite di velocità a 20 km/h, la possibilità di circolare solo sulle strade urbane e sulle piste ciclabili, il divieto di sosta sui marciapiedi, con possibilità di rimozione in caso di violazione. Tali regole sembrano necessarie proprio per l’emergenza Covid, che ha fatto aumentare nelle aree urbane l’uso di monopattini e bici per muoversi, con l’aumento dei rischi e dei possibili incidenti. Secondo i dati forniti dall’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, e diffusi dal Sole 24 ore, infatti nel primo trimestre di quest’anno i ciclisti morti in incidenti stradali sono stati 44, con una crescita continua rispetto agli anni precedentgi (erano 37 e 33 nello stesso periodo del 2019 e del 2018), anche se per la drastica riduzione degli spostamenti causa Covid c’è stato comununque un crollo generalizzato degli incidenti stradali in genere (-29,5% rispetto al 2019).

Ciro Cardinale

CS