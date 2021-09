L’Italia non riesce a replicare la vittoria con le sud americane come avvenuto nel girone di qualificazione. Si chiude così il mondiale, con una sconfitta, ed il sesto posto in classifica.

Arriva dopo cinque intensi giorni di gare il momento più sentito, quello delle finali, quello in cui si assegneranno le medaglie e si incoronerà la regina del mondiale femminile. Ma se tutti attendono la gara conclusiva per conoscere chi festeggerà fino a notte fonda una medaglia iridata, ci sono altrettante formazioni che sono in corsa per un piazzamento, un posto in classifica che può comunque regalare grande emozioni e soddisfazioni.

Fin qui purtroppo l’Italia non ha raccolto molto, almeno in termini di risultati sul campo, e la strada delle azzurre ha preso un andamento tutto in salita. Eppure le prime gare avevano portato, non senza brividi, punti in classifica grazie alle vittorie (rigori) contro la Colombia e (over time) contro l’Argentina. Poi la chiave di volta della manifestazione, l’incontro fatale con la squadra elvetica che ha compromesso il cammino verso i “piani alti”.

Lo slancio d’orgoglio di ieri che ha permesso alle ragazze di Ceschini di battere il Messico e conquistarsi la possibilità di giocarsi il 5° posto sembrava aver riaperto uno spiraglio di gioia. Un’opportunità per chiudere al meglio quest’avventura che ha fatto vivere a tutti noi giorni palpitanti.

L’avversaria di oggi è ancora una volta l’Argentina, la stessa che qualche giorno fa avevamo battuto tirando fuori le unghie e i denti. Avevamo vinto sì, ma conosciamo bene le risorse delle sud americane, ma soprattutto sappiamo che in gare a scontro diretto tutto può accadere.

Un’ultima gara, la passerella finale che ha sempre un sapore particolare, quello che ti fa vivere tutto in modo differente. Bisogna dare il massimo perché è l’ultima opportunità, poi a prescindere di come vada si deve fare l’inchino ed uscire di scena. Le azzurre lo sanno e si vede dai loro occhi emozionati all’uscita degli spogliatoi, sanno che calcheranno la pista di questo mondiale per l’ultima volta. Forse sì, in questi momenti è più importante godersi questi attimi insieme alle compagne di avventura, coloro che hanno finora condiviso raduni, gare e passione, ma bisogna anche tirare fuori le ultime forze per lasciare il segno.

La gara però non è delle migliori, l’Italia non riesce a splendere e ad esprimersi al meglio, o almeno non come tutti speravamo. Le nostre atlete ci provano, ce la mettono tutta, ma non riescono a fare breccia nelle maglie dell’Argentina che sembra più attenta e pericolosa della gara giocata nel girone. In panchina ci si dà la carica, si cerca di trovare la forza del gruppo, ma arriva il gol che ci manda sotto e ci costringe a rincorrere il risultato. L’Argentina capisce il momento di difficoltà e ha la possibilità di amministrare e giocare con tranquillità, ha ora la forza di chi sa di essere in vantaggio e sfrutta al meglio la condizione fino al raddoppio. Una doccia fredda, anzi freddissima che ammutolisce i presenti al palazzetto.

La fine del primo tempo è un toccasana, serve qualche minuto per riorganizzare le idee, ritrovare la forza fisica e mentale.

D’altronde c’è ancora da giocare metà della gara, c’è il tempo per recuperare e Ceschini prova ad incitare le sue ragazze. L’occasione per l’Argentina però è troppo ghiotta per farsela scappare, forse brucerà ancora quella sconfitta all’over time, e un doppio vantaggio va tenuto ben stretto.

Le azzurre invece non possono perdere tempo, devono al più presto accorciare il divario per poi provare a raddrizzare una gara che si sta complicando. Arrivano delle fiammate, l’Italia si affaccia davanti la porta avversaria ma gli attacchi non si concretizzano, anzi si è costretti a sbilanciarsi e aumentano i rischi. A 12’38” l’episodio che forse chiude la gara, il terzo gol delle biancoazzure che spegne definitivamente l’umore e le speranze italiane. I minuti finali sono nervosi, non si risparmiano colpi ma le sud americane sono brave a non distrarsi e devono solo attendere il fischio finale per festeggiare la vittoria ed il 5° posto.

Chiusura amara per i colori azzurri, un mondiale sfortunato dove potevamo forse raccogliere di più, ma è il bello ed il brutto di queste manifestazioni. Bisogna saper cogliere il meglio da ogni esperienza e noi crediamo che ci siano molte cose positive da portare a casa perché se è vero che “quello che conta è il percorso del viaggio e non l’arrivo.” allora dobbiamo subito lavorare su un gruppo che ci è sembrato solido e coeso. Per la medaglia ci daremo appuntamento alla prossima volta.

Appuntamento con la vittoria che invece non si fa scappare la Francia, capace di battere 1-0 la Spagna al termine di una finale mondiale giocata ad altissimo livello tecnico. Terzo posto invece per le ragazze statunitensi che strappano (6-3) il bronzo alla sorprendente Colombia. Una degna conclusione di questa manifestazione che saluta così la prima settimana di evento e si appresta ad accogliere l’arrivo delle formazioni senior maschili attese in pista già da domani.

I Risultati di oggi lunedì 13 settembre:

7°-8° posto

Messico – Lettonia 2-1 (OT)

5°-6° posto

Italia – Argentina 0-3

3°-4° posto

USA – Colombia 6-3

1°-2° posto

Spagna – Francia 0-1

FRANCIA CAMPIONE DEL MONDO

foto Vanessa Zenobini

Com. Stam.