Mondiali MTB – Storico bronzo nel DH con Davide Cappello

Les Gets (FRA) – Cresce il medagliere azzurro di Les Gets: dopo l’argento nella prova d’esordio del Team Relay arriva uno splendido bronzo nel Downhill con lo junior Davide Cappello. Bellissima la prova del rider azzurro, che chiude la gara al terzo posto con il tempo di 3:36.021 aggiudicandosi il gradino più basso del podio e una storica medaglia, in ritardo di 7″697 dal nuovo campione del mondo, il britannico Jordan Williams (al traguardo in 3:28.324).

Un risultato che mancava all’Italia da ben 28 anni: l’ultimo podio azzurro mondiale nel DH è stato infatti nel 1994, quando Corrado Hérin ha conquistato il bronzo Elite ai mondiali di Vail. Argento per l’australiano Remy Meier-Smith, all’arrivo con un ritardo di 5″916 dal britannico.

“Se sono felice? Penso che si capisca…” le parole di un più che soddisfatto CT Simone Fabbri, che alla sua prima esperienza mondiale da tecnico raggiunge un traguardo storico. E aggiunge: “La gara è andata alla perfezione. Non nego che ci aspettavamo un risultato del genere: conosciamo i nostri mezzi, i nostri atleti e le loro capacità. Non era una pista difficilissima ma non era facile andare forte, non c’era nulla di scontato. Ci contavo, ci credevo… Grande Davide!”.

“E’ stata veramente un’emozione fortissima” il commento di Cappello appena sceso dal podio iridato. E ancora: “E’ sempre bello rappresentare i colori azzurri, conquistare una medaglia mondiale però lo è di più. E’ stata una gara molto bella, il tifo era strepitoso e mi ha dato la carica per fare decisamente meglio rispetto alle qualifiche: la velocità era diversa e questo ha pagato”.

Non termina la gara il compagno di squadra Nicholas Fugazza, che a causa di una brutta caduta durante la run rimedia una frattura scomposta della clavicola. Un peccato per l’azzurro, che aveva chiuso le qualifiche con un ottimo 13esimo posto.

DONNE ELITE – Al femminile, tra le Elite, il titolo mondiale è andato all’austriaca Valentina Höll con il tempo di 3:53.857. La talentuosa ventenne ha completato una discesa praticamente perfetta, conquistando l’ambita maglia iridata. Completano il podio la tedesca Nina Hoffmann, distante appena 906 millesimi dall’oro, e l’uscente campionessa del mondo Myriam Nicole (FRA). Tra le azzurre settimo posto per Eleonora Farina, che perde secondi preziosi a causa di una caduta nella parte centrale del percorso ma regala al pubblico una grande performance condita da saluti e sorrisi, che sul viso di Eleonora non mancano mai. Alle sue spalle l’altra azzurra, Veronika Widmann, che si ferma in ottava posizione.

UOMINI ELITE – E’ tripletta francese sul podio degli uomini Elite nel Downhill al Mondiale di Les Gets. A salire sul primo gradino del podio, per la quinta volta, è Loic Bruni, che chiude la sua run con un tempo di 3:20.478. Nonostante una spalla malandata che gli ha compromesso la stagione di Coppa del Mondo, il francese regala spettacolo sul tracciato di casa e di fronte al suo pubblico, riuscendo a rifilare ben 2,581 secondi a Amaury Pierron e 3,386 all’amico d’infanzia Loris Vergier.

Tra gli azzurri, 37esima piazza per Stefano Introzzi e 76esima per Davide Palazzari, che per errore taglia la pista ed è costretto a fermarsi e tornare indietro di qualche metro durante la discesa per evitare una squalifica.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 24 agosto

12:30 XCR Team Tealy

Giovedì 25 agosto

15:00 XCO Juniores donne

17:00 XCO Juniores uomini

Venerdì 26 agosto

10:00 e-Mtb donne

11:30 e-Mtb uomini

17:00 Short track donne (diretta)

17:45 Short track uomini (diretta)

Sabato 27 agosto

9:30 DH Juniores donne e uomini

13:15 DH Elite Donne (diretta)

14:35 DH Elite uomini (diretta)

Domenica 28 agosto

9:00 XCO U23 donne

10:45 XCO U23 uomini

13:00 XCO Elite donne (diretta)

15:15 XCO Elite uomini (diretta)

I CONVOCATI

XCO/XCR/XCC

AGOSTINACCHIO FILIPPO TRINX FACTORY TEAM

AVONDETTO SIMONE WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO

BASSIGNANA FABIO TRINX FACTORY TEAM

BERTA MARTINA CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BETTEO MARCO SCOTT – LIBARNA RACING TEAM ASD

BORRE GABRIEL CICLI LUCCHINI

BRAIDA LUCREZIA TEAM RUDY PROJECT

BRAIDOT DANIELE CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

BRAIDOT LUCA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

CORTINOVIS SARA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

CORVI VALENTINA TRINX FACTORY TEAM

FERRI TOMMASO VALLERBIKE

FONTANA BEATRICE TEAM RUDY PROJECT

FONTANA FILIPPO CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

HANNI ALEXANDRA JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV

KERSCHBAUMER GERHARD SPECIALIZED RACING

MARCHET GIORGIA TRINX FACTORY TEAM

PACCAGNELLA ELIAN JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV

PALLWEBER JANA SUNSHINE RACERS ASV NALS

PLANKENSTEINER NOEMI TRINX FACTORY TEAM

SEIWALD GRETA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

SPECIA GIADA WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO

ZANOTTI JURI BMC MOUNTAIN BIKE RACING TEAM

DOWNHILL

CAPPELLO DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

FARINA ELEONORA MS MONDRAKER TEAM

FUGAZZA NICHOLAS THORO BICYCLES

INTROZZI STEFANO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

PALAZZARI DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

REVELLI LORIS CANYON COLLECTIVE PIRELLI

WIDMANN VERONIKA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

E-MTB

FRUET MARTINO TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’

GARIBBO ANDREA HAIBIKEFACTORYTEAMITALIA

OBERPARLEITER ANNA RH RACING KRONPLATZKING

Foto Michele Mondini

Com. Stam./foto