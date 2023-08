Mondiali Pista Juniores – il via oggi, inseguimento subito protagonista

Sono 18 gli azzurri convocati per l’appuntamento iridato in Colombia. Nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre quartetti subito protagonisti con i migliori tempi

Sono cominciati oggi a Cali in Colombia i Campionati del Mondo pista juniores, uno dei pochi appuntamenti iridati non previsti nel programma di Glasgow 2023. Ventidue i titoli in palio che verranno assegnati in quattro giorni di gare fino a domenica 27 agosto.

Alle ore 9,30 locali (le 16,30 in Italia) corse le qualificazioni dell’inseguimento a squadre uomini e donne. Il quartetto femminile, composto da Grassi, Toniolli, Zanzi e Venturelli ha fatto registrare il miglior tempo in 4’28″406, davanti a Francia, Australia e Germania. Primo anche il quartetto maschile (Fiorin, Sierra, Favero e Giaimi), campione del mondo uscente, campione europeo in carica e detentore del record del mondo. Sul todino sudamericano ha coperto la distanza in 3’58″532, nuovo record della pista, davanti alla Germania, Nuova Zelanda e Polonia, tutte abbondantemente oltre i 4′.

Domani, ore 16,30 locali (nella notte per l’Italia) i due quartetti torneranno in pista per il primo turno.

L’Italia approda all’appuntamento con fondate speranze, forte degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno nel mondiale di Tel Aviv (4 titoli mondiali e 3 argenti) e degli Europei di Anadia.

Sono 18 gli azzurri presenti, alcuni protagonisti anche ai recenti mondiali in Scozia, a cominciare da Federica Venturelli, che difenderà il titolo mondiale conquistato lo scorso anno nell’inseguimento, Luca Giaimi, già campione europeo nell’inseguimento e iridato lo scorso anno nell’inseguimento a squadre, e David Sierra, sfortunato protagonista del mondiale strada a Glasgow.

Azzurri convocati

BAIMA ANITA – BFT BURZONI

BERTOLINI BEATRICE – U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE

BIELLI ALESSANDRO – BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D.

DEL MEDICO FABIO – VELO CLUB S.C. EMPOLI

FAVERO RENATO – BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA

FIORIN MATTEO – POOL CANTU’ GB TEAM

GIAIMI LUCA – TEAM GIORGI A.S.D.

GRASSI VITTORIA – BFT BURZONI

GRIMOD ETIENNE – POOL CANTU’ GB TEAM

IACCARINO VIRGINIA – ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA

MAIFREDI DAVIDE – G.C. FERALPI GROUP ASD

RATTI CAROLA – TEAM GAUSS

SGARAVATO ASIA – BFT BURZONI

SIERRA JUAN DAVID – CICL.BIRINGHELLO ASD

STELLA DAVIDE – GOTTARDO GIOCHI CANEVA

TONIOLLI ALICE – BREGANZE MILLENIUM

VENTURELLI FEDERICA – VALCAR – TRAVEL & SERVICE

ZANZI VALENTINA – BFT BURZONI

La squadra è guidata dai tecnici Marco Villa e Dino Salvoldi

AZZURRI IN GARA OGGI

9:30 – 12:07 (ora locale +7 in Italia)

W – Team Pursuit Qualifying: Grassi, Toniolli, Zanzi, Venturelli

M – Team Pursuit Qualifying: Fiorin, Sierra, Favero e Giaimi

W – Scratch 5km Qualification (2 heats i.r.): Baima

17:00 – 20:12

W – Team Sprint F – Qualifying: Ratti, Bertolini, Sgaravato

M – Team Sprint H – Qualifying: Bielli, Stella, Maifredi

Programma delle finali (orari espressi in ora locale, +7 in Italia)

23 AGOSTO

17:00 – 20:12

W – Scratch 7.5 km

W – Team Sprint

M – Team Sprint

24 AGOSTO

16:30 – 19:38

M – Inseguimento a squadre

M – Scratch 10 km

M – Keirin

W – Inseguimento a squadre

W – Eliminazione

25 AGOSTO

16:30 – 19:21

M – Corsa a punti 25 km

M – Inseguimento individuale

W – Omnium

W – Sprint

26 AGOSTO

W – 500m t.t.

W – Corsa a punti 20 km

W – Inseguimento individuale

M – Omnium

M – Sprint

27 AGOSTO

M – Eliminazione

W – Madison 20 km

M – Chilometro t.t.

W – Keirin

M – Madison 30 km

