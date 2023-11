Morte Nino Strano, Cardillo (FDI): “Se ne va Genio rivoluzionario della Politica”

“La scomparsa di Nino Strano lascia un grande vuoto nella Comunità della Destra siciliana. Diceva di se stesso “Io sono immortale come Gilgamesh”, ed vero. La sua vita, le sue opere, la sua onestà restano immortale pietra miliare non solo per la Destra, ma per tutti coloro che credono nella politica fatta con amore e passione.

Abbiamo voluto bene a Nino, come a lui a tutti i ragazzi cresciuti in Corso Sicilia 11.

Dalle Universiadi del 1997 al Circuito del Mito, ha aperto all’idea di un sistema di promozione turistica e culturale della Sicilia al passo con i tempi e fuori dagli stereotipi di una terra da mordi e fuggi.

Nino è stato un genio sognatore fuori dagli schemi, forse inadatto a questi tempi aridi, poveri di culture e assoggettati al politicamente corretto.

Ha sofferto ingiustizie ma non hai perso il suo stile, semplice, felice, gioioso, comunitario.

Ci ha insegnato che la politica si fa con onestà come precondizione, ma anche per stare insieme, per condividere passioni, tensioni, visioni, e ci sta anche il “babbìo” quando la politica non è mero calcolo spartitorio.

Nino lascia la politica e questo mondo personalmente meno ricco materialmente rispetto a quando è entrato in politica, avendo dato tutto, ma ha reso più ricca la nostra terra ed ogni persona abbia incrociato il suo cammino. È questo il destino dei Giusti.

La sua gioiosa battaglia sarà per sempre la nostra battaglia.

Resterà con Noi, per Catania, la Sicilia, l’Italia, per l’Onore, per l’Idea… ma sempre con il sorriso e la battuta sempre pronta.

A nome mio personale e di tutta la Comunità catanese di Fratelli d’Italia esprimo le più sentite condoglianze alla Famiglia”.

È quanto dichiara Alberto Cardillo, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania.



I funerali di Nino Strano saranno celebrati lunedì p.v. alle ore 16 presso la Cattedrale di Catania.

Com. Stam.