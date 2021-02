Altomonte (Cs) – L’organizzazione e la promozione di eventi, che abbiano il centro storico come location privilegiata e protagonista, si confermano formidabili attrattori turistici di marketing territoriale. Ciò vale soprattutto se si tratta di iniziative di promozione artistica e culturale, tanto più se messa in piedi in un momento così delicato di restrizioni e limitazioni causate dall’emergenza pandemica.

È quanto dichiara l’assessore al turismo Mario Pancaro che, insieme al sindaco Giampietro Coppola, esprime soddisfazione a nome dell’intera comunità per la qualità della mostra Eyes in Color dell’artista calabrese di fama internazionale Franco Azzinari, inaugurata nei giorni scorsi nel Museo dell’Alimentazione e che si concluderà sabato 27 febbraio.

L’attenzione e l’investimento su eventi di qualità in tutti i mesi dell’anno – aggiunge il Primo Cittadino – continua a rappresentare una delle priorità dell’Amministrazione Comunale, sulla quale – conclude Coppola – intensificheremo sforzi e capacità di progettazione in parallelo al superamento, come ci auguriamo, della crisi sanitaria.

Fruibile online sul sito istituzionale, la mostra è ispirata ai colori, ai bambini ed alla gente dell’Amazzonia; dedicata alla figura di Papa Francesco e sostenuta dall’Unicef, che svolge da sempre un servizio importante a favore dei bambini nel mondo.

L’iniziativa rappresenta la sintesi delle esperienze, delle suggestioni e delle ispirazioni raccolte e tradotte in arte nei viaggi compiuti in Brasile dal Maestro Azzinari per approfondire gli studi sulle tribù indigene alla ricerca della purezza e delle espressioni dei fanciulli che vivevano in quel contesto naturale e selvaggio. (FONTE – COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.