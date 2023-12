Natale a Marsala. domani gli auguri alla cittadinanza. proseguono spettacoli, concerti musicali e animazioni

Animazioni, spettacoli teatrali, musica, luci, presepi viventi… Il clima natalizio a Marsala si respira sia in centro che in periferia grazie ad un ricco programma di iniziative definito dall’Amministrazione Grillo per allietare pomeriggi e serate di bambini e adulti.

E domani, venerdì 22, nelle piazze del centro storico è stato organizzato uno straordinario pomeriggio musicale che si concluderà con gli Auguri alla Città. In particolare, dalle ore 18:00, le dolci note saranno quelle della chitarra di Maurizio D’Aguanno (piazza Mameli), del sax di Graziano Tumbarello (piazza Addolorata), della chitarra di Loredana Grisafi (largo De Bartoli) e della Six Band in piazza della Vittoria.

Sempre domani, l’Amministrazione e il Consiglio comunale porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza in piazza Della Repubblica (ore 18:45). Qui si sono dati appuntamento anche i Gruppi musicali “Comu Semu” e Opera Duo “Feliz Navidad”, l’Akita Dance School e i Santa Claus acrobati.

Intanto, questo pomeriggio è in programma al Teatro Impero (ore 16) il Concerto di Natale curato dall’Istituto “A. De Gasperi”, in serata – al Teatro Sollima (ore 21) – si potrà assistere al concerto per pianoforte di Federico Genna. Il talentuoso marsalese, che riscuote ampio consenso in esibizioni festival organizzati in Italia e all’estero (di recente anche negli Stati Uniti), eseguirà musiche di Schubert, Liszt, Brahms, Debussy e Ravel.

Com. Stam. + foto