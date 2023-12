“Natale al Borgo”: fiera natalizia, degustazioni e spettacoli. Dopo tre anni di stop ritorna visitabile lo storico presepe vivente di Custonaci

Anche a Custonaci si entra nel vivo dei festeggiamenti di questo Natale 2023 con la manifestazione “Natale al Borgo”. Inaugurata lo scorso 8 dicembre, da venerdì 22 sarà possibile immergersi totalmente nelle atmosfere natalizie grazie al concerto di Natale offerta dall’Orchestra fiati Maria SS. Di Custonaci che si terrà al Santuario alle ore 21:20.

Si proseguirà sabato 23 con l’opera dei pupi “Marfisa” a cura della Compagnia Brigliadoro, in programma a Piazza Santuario alle 18. Da lunedì 25, invece, fino a domenica 7 gennaio, a partire dalle ore 16 fino alle 23, il centro di Custonaci ospiterà i mercatini natalizi, con diversi stand espositivi dove sarà possibile degustare diversi prodotti tipici locali. Alle 18, sempre in centro, spettacolo con “Babbo Natale e gli zampognari per le vie del centro” che intratterranno i presenti con musiche tradizionali. Spazio anche ai bambini con il “Villaggio giochi per bambini” attivo dalle 17 alle 20 di lunedì 25, martedì 26 e di sabato 30 dicembre e poi di lunedì 1 e sabato 6 gennaio. Fittissimo il programma degli spettacoli che si concluderanno domenica 7 gennaio con un doppio appuntamento: alle 19:30, al Santuario, si svolgerà il concerto “Una voce per Maria” mentre alle 21, in Piazza Municipio, i 4Gusti insieme a Claudione e Vespertino da Sicilia Cabaret, chiuderanno i festeggiamenti.

Una serie di eventi fortemente voluti e realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Custonaci, la Proloco, l’Assessorato dei beni Culturali, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, l’ARS e il Parco Archeologico di Segesta, che vedrà come focus principale la riapertura dello storico Presepe Vivente che quest’anno giunge alla 39° edizione. Dal 2006 inserito tra i beni immateriali della Sicilia, dopo uno stop forzato, durato tre anni per dissesto geologico, tornerà a essere visitabile dalle 16 alle 21 di lunedì 25 dicembre fino a giovedì 28 dicembre e poi da venerdì 5 fino a domenica 7 gennaio 2024. Grazie all’interessamento del Parco archeologico di Segesta, l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e il Comune di Custonaci, è stato, infatti, possibile consolidare il costone roccioso che sovrasta la Grotta Mangiapane e porre in sicurezza il sito che dal 1983 ospita lo storico presepe. Questo sarà raggiungibile grazie a un servizio di bus navetta che dal centro, dai mercatini di Natale, raggiungerà lo storico borgo incastonato all’interno della grotta, soprannominata anche Grotta degli Uffizi, composto da poche case mimetizzate con i colori della terra, abitate dal 1819 fino agli anni ’50 e appartenenti alla famiglia Mangiapane, da cui ha origine il nome. Oltre alle abitazioni, è possibile ancora oggi ammirare stalle per animali, una piccola cappella e alcune botteghe perfettamente conservate.

«L’edizione del Natale 2023 a Custonaci – ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Fonte – si caratterizza con la logica del borgo che è essenziale per rivendicare l’identità storica della città legata quest’anno al ritorno, dopo tre anni, del presepe vivente di Custonaci. La strategia, ovviamente di promozione territoriale e turistica – continua – verte a valorizzare il territorio nella sua interezza, quindi, non è un caso che si parta dal centro storico, con un villaggio enogastronomico natalizio. Da lì i visitatori avranno possibilità di poter conoscere il santuario e il museo annesso, il Centro storico, le bellezze dei nostri giardini comunali, quindi una logica di promozione del territorio a trecentosessanta gradi legata non soltanto, ovviamente, al periodo natalizio. Custonaci – conclude – torna ad avere la sua visibilità grazie a una sinergia con i diversi enti territoriali, a partire da quelli regionali, i vari assessorati al turismo, i beni culturali, al Parco Archeologico di Segesta, e il coinvolgimento di tantissime associazioni del territorio di promozione turistica, culturale, artistica, musicale, tutti insieme per rilanciare l’immagine positiva della nostra città, del nostro borgo e dare una valorizzazione dei beni esistenti e una promozione territoriale e turistica di una realtà importante della nostra terra».

Di seguito il programma da venerdì 22 dicembre a domenica 7 gennaio

22 dicembre

21:20 – Santuario – Concerto di Natale Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci

23 dicembre

18:00 – Piazza Santuario – Opera dei Pupi ‘’Marfisa’’

25 dicembre

16:00/20:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

17:00/20:00 – Centro – Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”

18:00 – Centro – Babbo Natale e Zampognari per le vie del Centro

26 dicembre

16:00/21:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

17:00/20:00 – Centro – Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”

20:00 – Piazza Municipio – ‘’City of Lights’’ Gruppo Musicale

27 dicembre

16:00/21:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

18:00 – Orchestra Fiati Maria SS. di Custonaci Concerto Itinerante per le vie del centro

19:30 – Santuario – Concerto Natalizio – Ottoni Musicando

20:00 – Piazza Municipio – Gruppo Folk ‘’Cala Bukuto’’ – Spettacolo Natalizio

28 dicembre

16:00/21:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

19:00 – Santuario – Concerto ‘’Echi Natalizi’’

20:30 – Piazza Municipio – Corrado Neri Canta Modugno – Pianista

29 dicembre

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

21:00 – Teatro Comunale – ”24° Concerto per la Vita” Associazione Musicale CIttà di Custonaci

22:30 – Piazza Municipio – “Tarumbò” Gruppo Musicale

30 dicembre

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

17:00/20:00 – Centro – Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”

18:00 – Centro – “Giochi della Tradizione Siciliana“ – Noi di Purgatorio

18:30 – Animazione Musicale Itinerante a cura dell’Associazione Musicale Città di Custonaci

20:00 – Piazza Municipio – Ruby & Co – Gruppo Musicale

01 gennaio

17:00/20:00 – Centro – Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”

02 gennaio

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

20:00 – Piazza Municipio – International Dance Academy – Spettacolo di Danza

03 gennaio

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

18:00 – Piazza municipio – Fitness Silent

21:00 – Piazza Municipio – Energy in Progress – Spettacolo di Danza

04 gennaio

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

20:00 – Piazza Municipio – Foreway – Gruppo Musicale

05 gennaio

16:00/21:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

18:00 – Gruppo Folk “Cala Bukuto” Spettacolo Itinerante Centro Storico

20:00 – Piazza Municipio – Liberi Ragazzi – Spettacolo Musicale

06 gennaio

16:00/21:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

17:00/20:00 – Centro – Villaggio Giochi per Bambini a cura di “La Villa Food & Beverage”

20:00 – Santuario – Concerto di Natale “Nato da Maria”

21:30 – Piazza Municipio – “Anima Nera” – Gruppo Musicale

23:30 – Piazza Municipio – DJ Tore Cusenza

07 gennaio

16:00/21:00 – Grotta Mangiapane – Presepe Vivente

16:00/23:00 – Centro – Mercatini di Natale con Stand Espositivi e Degustazioni di Prodotti Tipici

19:30 – Santuario – “Una Voce per Maria” Concerto

21:00 – Piazza Municipio – I 4 Gusti insieme a Claudione e Vespertino – Spettacolo con gli artisti di “Sicilia Cabaret”

