Nazionale Femminile – Domenica a Pordenone Italia-Germania, ultimo test prima dell’Europeo (ore 20.00, live su SkySportArena)

Domenica alle 20.00 il PalaCrisafulli di Pordenone ospita l’ultimo test che le Azzurre affronteranno contro la Germania prima della partenza per Tel Aviv (live SkySportArena, ingresso gratuito).

Dopo la partita coach Lardo comunicherà i nomi delle 12 atlete che il 13 giugno voleranno in Israele per giocare l’EuroBasket Women 2023, che poi vivrà la sua fase finale a Lubiana (Slovenia).

Il commento di coach Lardo. “La partita con la Germania chiude il nostro periodo di preparazione all’Europeo, anche se avremo un giorno prima della partenza per Tel Aviv. E’ l’occasione per verificare i progressi a livello di squadra, le tre settimane di allenamento sono state di grande qualità. La Germania partecipa all’Europeo in un girone di Lubiana ed è una squadra molto fisica, per cui rappresenta un test indicativo. Vogliamo chiudere la preparazione nel migliore dei modi, ci teniamo a giocare una buona partita anche per ringraziare la città di Pordenone, che ci ha accolto e sostenuto con qualità e affetto”.

La Germania ha già definito il roster definitivo per l’Europeo, saranno le 12 che scendono in campo a Pordenone a prendere parte all’EuroBasket Women. I precedenti con la squadra tedesca sorridono alle Azzurre, 9 le sfide vinte e 4 perse. Il primo incrocio all’Europeo 1954 a Belgrado (Italia-Germania 60-35), l’ultimo all’Addizionale Qualifying Tournament di Taranto il 5 giugno 2011 (Germania-Italia 78-57).

All’EuroBasket Women 2023, le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

In occasione della partita con la Germania, le Azzurre scenderanno in campo per la prima volta in Italia con la nuova maglia da gioco Macron, kit che poi sarà indossato in occasione dell’Europeo.

Si tratta di una rivisitazione “Premium” del modello presentato mesi fa, ovvero la Home con girocollo e sbracci con bordi bianchi, all’interno dei quali è presente una linea azzurra contornata da due righe dorate. Sul petto, uno sotto l’altro e stampati, il logo FIP e in oro il Macron Hero. Le maglie hanno una vestibilità regular e la presenza di inserti in ecomesh assicura al capo un’estrema leggerezza e una perfetta traspirabilità.

Le nuove canotte contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente: i kit gara sono infatti realizzati in tessuto Eco Fabric, in poliestere 100% riciclato da PET. Le maglie sono in vendita sono disponibili a questo indirizzo, insieme ai capi della collezione realizzata da Macron per la FIP.

ITALIA

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Schio)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Schio)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.92, A-C, Geas Sesto San Giovanni)

#13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#18 Mariella Santucci (1997, 1.70, P, Umana Venezia)

#19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia)

#21 Silvia Pastrello (2001, 1.78, A, San Martino di Lupari)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Virtus Segafredo Bologna)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Gernika Bizkaia – Spagna)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

Coach: Lino Lardo

GERMANIA

Emily Bessoir (2001, 1.93, A, UCLA – USA)

Jennifer Crowder (1996, 1.64, G, BG74 Göttingen)

Ama Degbeon (1995, 1.86, A, BKG Prima Akademia – Ungheria)

Leonie Fiebich (2000, 1.92, A, Casademont Zaragoza – Spagna)

Luisa Geiselsöder (2000, 1.92, C, La Roche Vendee – Francia)

Marie Gülich (1994, 1.95, C, Valencia – Spagna)

Alina Hartmann (1995, 1.83, A, Zamarat – Spagna)

Lina Sontag (2003, 1.91, A, UCLA – USA)

Emma Stach (1996, 1.75, G, NIKI Lefkadas – Grecia)

Alexandra Wilke (1996, 1.75, P, Rutronik Stars Keltern)

Svenja Brunckhorst (1991, 1.79, P, Wasserburg)

Sonja Greinacher (1992, 1.88, A-C, Bundeswehr)

Coach: Lisa Thomaidis

Arbitri: Matteo Roiaz, Chiara Maschietto, Massimiliano Spessot

SkySport manderà in onda in questi giorni lo speciale di 25 minuti registrato insieme alle Azzurre negli studi di Rogoredo.

Questi gli orari:

Sabato 10 giugno, SkySportArena, ore 18.00

Lunedì 12 giugno, SkySportArena, ore 18.00 e 00.45

Martedì 13 giugno, SkySportArena, ore 22.00

Mercoledì 14 giugno, SkySportArena, ore 6.00 e 13.00

Giovedì 15 giugno, SkySportArena, ore 7.30

TUTTI GLI IMPEGNI

Data Gara 11/06/2023, PORDENONE (ORE 20.00) ITALIAVS GERMANIA 15/06/2023, TEL AVIV (ORE 14.00) ITALIAVS REPUBBLICA CECA 16/06/2023, TEL AVIV (ORE 14.30) ITALIAVS ISRAELE 18/6/2023, TEL AVIV (ORE 14.15) ITALIAVS BELGIO

LE AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 JASMINE KEYS 1997 1.87 ALA SCHIO 2 MATILDE VILLA 2004 1.70 PLAYMAKER UMANA VENEZIA 3 NICOLE ROMEO 1989 1.70 PLAYMAKER RAGUSA 4 MARTINA BESTAGNO 1990 1.89 CENTRO SCHIO 8 COSTANZA VERONA 1999 1.70 PLAYMAKER SCHIO 9 CECILIA ZANDALASINI 1996 1.86 ALA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 11 FRANCESCA PAN 1997 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA 12 VALERIA TRUCCO 1999 1.92 ALA-CENTRO GEAS SESTO SAN GIOVANNI 18 MARIELLA SANTUCCI 1997 1.75 PLAYMAKER UMANA VENEZIA 19 MARTINA FASSINA 1999 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA 21 SILVIA PASTRELLO 2001 1.78 ALA SAN MARTINO DI LUPARI 22 OLBIS ANDRÈ 1998 1.92 CENTRO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 23 LAURA SPREAFICO 1991 1.85 GUARDIA-ALA GERNIKA BIZKAIA 24 ILARIA PANZERA 2002 1.80 GUARDIA GEAS SESTO SAN GIOVANNI 31 LORELA CUBAJ 1999 1.92 CENTRO UMANA REYER VENEZIA

Capo Delegazione

ROBERTO BRUNAMONTI

Coach

LINO LARDO

Assistente allenatore

MASSIMO ROMANO

Assistente allenatore

CINZIA ZANOTTI

Video Analista

ALESSANDRO FONTANA

Team Director

LAURA MACCHI

Preparatore fisico

CATERINA TODESCHINI

Medico

PIERLUIGI TETTAMANTI

Ortopedico

ROBERTO FABBRINI

Fisioterapista

DAVIDE PACOR

Fisioterapista

GIAMPAOLO CAU

Funzionario FIP

DOMENICO MERONI

Addetto ai Materiali

FRANCESCO FORESTAN

Responsabile Comunicazione

GIANCARLO MIGLIOLA

Videomaker

MARCO CREMONINI

Il programma

11 giugno

Ore 12.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Germania

12 giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

13 giugno

Ore 11.15 Volo Venezia-Roma

Ore 16.00 Volo Roma-Tel Aviv e trasferimento c/o Hotel Dan Panorama, Kaufmann St. 10

14 giugno

Ore 13.30-14.50 Allenamento c/o Shlomo Arena

Ore 19.30-20.50 Allenamento

15 giugno

Ore 8.00-8.50 Allenamento

Ore 14.00 Italia-Repubblica Ceca

16 giugno

Ore 8.00-8.50 Allenamento

Ore 14.30 Israele-Italia

17 giugno

Ore 15.00-16.20 Allenamenti

Ore 21.00-22.20 Allenamenti

18 giugno

Ore 9.00-9.50 Allenamento

Ore 14.15 Belgio-Italia

19 giugno

Eventuale spareggio

20 giugno

Trasferimento a Lubiana (Slovenia)

22 giugno

Quarti di finale

24 giugno

Semifinali

25 giugno

Finali

26 giugno

Trasferimento in Italia e fine raduno

