NDM Tecno di nuovo al successo: per Marco Zanin debutto su terra con vittoria

Obiettivo centrato, per la prima esperienza su fondo sterrato per il 19enne di Conegliano, pronto adesso a ripetersi al “Prealpi Master Show” di questo fine settimana, sempre affiancato da Massimo Moriconi, il quale festeggerà la sua 100^ gara da copilota.

Un nuovo ed esaltante risultato, per NDM TECNO lo scorso fine settimana al Rally del Brunello, gran finale del Campionato Italiano Rally Terra, dove la squadra diretta da Leonardo Bertolucci ha portato al debutto su strada bianca il 19enne Marco Zanin, con la Renault Clio Rally5, sulla quale era affiancato dall’esperto Massimo Moriconi.

Debutto e vittoria di categoria Rally5, per il giovane trevigiano al suo primo anno di gare, anche 34. assoluto in una competizione ricca di “nomi” nella categoria delle due ruote motrici e certamente anche difficile da interpretare date le strade rese difficili dalla pioggia. Partito con il solo scopo di capire la realtà delle gare su terra, Zanin jr. ha sfruttato al meglio possibile la competitività della vettura e soprattutto i tanti consigli dati dalla squadra e dall’esperto copilota Moriconi, traendo dalla trasferta senese il massimo auspicabile.

Quella di Marco Zanin a Montalcino non era l’unica presenza griffata NDM: per la prima volta la squadra ha collaborato con il senese Alessio Vargiu, per il quale questa era la gara “di casa”. Alla guida di una Clio Rally5, assecondato da Christian Soriani ha accarezzato la bandiera a scacchi in quarta posizione di classe guardando soprattutto a trovare il miglior feeling con la Clio che guidava per la prima volta. Un’esperienza positiva che presuppone un possibile impegno nel 2023.

PREALPI MASTER SHOW: DI NUOVO TERRA PER MARCO ZANIN

Una settimana dopo dal debutto su sterrato, Marco Zanin questo fine settimana torna al volante della Clio Rally5 in un’altra competizione della stessa natura, il celebre “Prealpi Master Show”, gara evidentemente casalinga, a Sernaglia della Battaglia (Treviso), prima prova del Challenge Raceday Rally Terra. L’ispirazione è quella di proseguire a fare esperienza e nel contempo è stata fatta iscrizione alla celebre serie che si corre a cavallo delle due stagioni, vera palestra per le giovani leve. Ad affiancarlo vi sarà di nuovo Massimo Moriconi, per il quale sarà festa grande festeggiando la sua 100^ gara da copilota. Un traguardo significativo di esperienza che anche in questo caso metterà a disposizione di Zanin jr.

Domenica 18 dicembre la partenza della gara è fissata alle 7.15, mentre la prima prova speciale “Master Show” partirà alle 7.30. Gli altri passaggi saranno alle 10.55, alle 14.10 e alle 17.20. L’arrivo in piazza Martiri della Libertà di Sernaglia della Battaglia è previsto dalle ore 18,00.

Nella foto : Marco Zanin in azione al Rally del Brunello (foto Bettiol)

#NDMtecno #mcracing #Rally #Rallye #Motorsport #PassionForExcellence #fullgas #RacingIsLife #inrallywetrust #RenaultClioRally5 #marcozanin #zaninmoriconi

Com. Stam. + foto