NDM Tecno torna nel “tricolore” terra: Solitro-Navarra e la Clio al via a San Marino

Torna, il driver foggiano, per proseguire l’esperienza sulle strade bianche e per aggiungere nuovi punti importanti per il Campionato terra e per la Coppa di 5^ zona. Al via, a Reggello, anche Segantini e Bonechi.

Massarosa (Lucca) –Un fine settimana su due fronti, certamente impegnativo, quello che si apre per NDM TECNO, in gara al 51. Rally di San Marino, quarta prova del Campionato Italiano Assoluto e seconda del “Terra”, oltre che al 15. Rally di Reggello/Città di Firenze, quarto appuntamento della Coppa di sesta zona.

A San Marino, su una delle gare su terra più iconiche a livello internazionale sarà della partita, con la Renault Clio Rally5, Fabio Solitro, in coppia con Rosario Navarra, pronti a piazzare un risultato di spessore per l’economia del Campionato di categoria della zona 5 e per aggiungere nuova e significativa esperienza sulle strade bianche, stavolta andando a confrontarsi con i migliori interpreti nazionali tra le vetture a due ruote motrici.

Doppia partecipazione, invece al Rally di Reggello/Città di Firenze, nel Valdarno fiorentino. Con la Renault Clio Rally4 torna in gara l’aretino Daniele Segantini, con al fianco la lucchese Miriana Gelasi. Segantini, che ha fornito una prestazione tanto sfortunata con una foratura immediata al Rally del Taro dieci giorni fa, quanto anche convincente, ci riprova come utile allenamento per il prossimo Rally in Casentino. Al via vi sarà poi, con una Clio Rally5, Filippo Bonechi, di nuovo in coppia con Gioele Vighi. Andranno alla ricerca del poker di successi di classe nella loro gara di casa, dopo tre anni di successi.

NELLA FOTO: Solitro in azione (foto Amicorally)

Com. Stam. + foto