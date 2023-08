Emir Cup 2023 Nel Mixed vincono Longhi-Simeone per lo Skeet e Ragazzini-Valeri nel Trap Nel fine settimana si gareggerà per il XV Memorial “Nando Rossi”

Massa Martana (PG) – La Emir Cup 2023 ha assegnato anche le medaglie ed i Trofei per le gare del Mixed Team di Trap e di Skeet. Nella specialità del “pull e mark” ad imporsi è stata la coppia composta da Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI) e Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE). Migliori in qualificazione con 146/150, punteggio realizzato con l’identico 73/75 totalizzato da ciascuno, nel medal match più importante la premiata ditta Longhi-Simeone ha affrontato la coppia composta da Damiana Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e da Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM), seconda migliore in qualifica con 144/150. Le due squadre si sono presentate in pedana molto agguerrite e per nulla disposte a cedersi il passo. Piattello dopo piattello hanno concluso i lanci regolamentari con un identico 43/48 e solo lo spareggio ha chiuso il confronto con +12 e l’oro per Longhi-Simeone e +10 e l’argento per Paolacci-Coco.

Terza sul podio la coppia composta da Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT) e Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI) grazie al 143/150 delle qualificazioni ed il 43/48 con cui si sono imposti nel bronze medal match contro la coppia composta da Sara Bongini (Fiamme Oro) e Andrea Galardini (Fiamme Oro).

Passando alla Fossa Olimpica, tra le coppie in gara sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) la migliore è stata quella composta da Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) che con 145/150 sono stati i migliori nelle tre serie di qualifica e con 44/50 hanno regolato gli avversari Alessia Mellone di Eboli ed Emanuele Bernasconi (Carabinieri) di Palombara in Sabina (RI), d’argento con 142/150 in qualificazione e 43/50 nel medal match.

Medaglia di bronzo, infine, per la coppia da Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI) e Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG) con 141/150 in qualificazione e 45/50 nel duello finale contro la coppia composta da Erica Sessa (Fiamme Oro) e Giulio Nelli (Fiamme Oro).

Nel fine settimana l’evento internazionale si concluderà con l’Italian Cup XV Memorial Nando Rossi, gara intitolata alla memoria del Presidente CONI Umbria e Vice Presidente Fitav scomparso nel 2008. Le gare si svolgeranno venerdì 25, sabato 26 e domenica 27. Il vincitore della classifica di maggioranza si aggiudicherà il Trofeo D’Argento.

Com. Stam. + foto FITAV