Numeri e qualità per Art-Motorsport 2.0 a Reggello

Importante presenza per il sodalizio presieduto da Giuseppe Artino, sulle strade della provincia di Firenze, dove si guarderà alla classifica assoluta ed a quella delle scuderie.

Cerreto Guidi – Sarà un vero e proprio attacco di massa, quello che Art-Motorsport 2.0 porterà sulle strade del 15° Rally di Reggello-Città di Firenze, teatro del quarto appuntamento della Coppa Rally di Zona 6 e previsto tra sabato 17 e domenica 18 giugno.

La pattuglia di alfieri della scuderia, facente riferimento a Giuseppe Artino, sarà veramente ben nutrita e dall’elevato spessore agonistico, con ben tre punte di diamante in Rally2, la classe di riferimento nelle gare nazionali e quindi garante di ampie possibilità in chiave di classifica assoluta. Osservato speciale sarà senza dubbio Nicola Fiore, per l’occasione navigato da David Castiglioni, che al volante della Skoda Fabia Evo, e sulle strade di casa, si candida con decisione ad essere un pretendente al successo finale. Il pilota fiorentino è reduce da due risultati positivi, ottenuti grazie ad una costante evoluzione delle proprie prestazioni, e la gara a lui più cara si propone come l’occasione ideale per dare la caccia ad un risultato ad effetto.

Con un’altra Skoda Fabia Evo vorrà mettersi in evidenza anche Luca Artino, nuovamente in coppia con Leonardo Matteoni. Reduci dalla prova tanto bella, quanto sfortunata, del Valdinievole, il pilota di Lamporecchio ed il navigatore lucchese proveranno ad inserirsi in un confronto di vertice ricco di pretendenti al successo, stesso obiettivo che si pone anche il massese Giorgio Sgadò, navigato per l’occasione dal garfagnino Giuseppe Bernardi, che dopo il Ciocco tornerà al volante della Skoda Fabia, dando battaglia anche nel confronto riservato agli Over 55. Tutti e tre gli equipaggi utilizzeranno vetture di AutoSole 2.0, struttura presieduta proprio dallo stesso Fiore.

Saranno poi da seguire le evoluzioni di altri due equipaggi interamente composti dai portacolori del sodalizio di Cerreto Guidi. Tra le S1600, Luca Fagni e Alessandro Massaro tenteranno di piazzare la loro Renault Clio in vetta alla classe, così come proveranno a fare in N3 i lucchesi Michele Marchi e Gianluca Martinelli, al via con la Renault Clio RS e desiderosi di rifarsi della delusione patita al Trofeo Maremma, quando il bis di vittorie (dopo quella ottenuta al Ciocco) sfumò in vista del traguardo, per un guasto meccanico.

Occhi puntati anche su David Demari, ancora una volta alle note di Andrea Simonetti: i due si candidano, con la Renault Clio R3, ad essere tra i principali protagonisti del due ruote motrici.

“Sarà un weekend ricco di emozioni – le parole di Giuseppe Artino, presidente di Art-Motorsport 2.0 – Avremo tanti nostri ragazzi in gara, e questo è motivo di grande orgoglio. Nicola, mio figlio Luca e Giorgio saranno protagonisti dell’assoluta, e fondamentali per la classifica delle scuderie, dove vogliamo provare a vincere, ma saranno da seguire con attenzione anche le prestazioni di Luca ed Alessandro in S1600 e di Michele e Gianluca in N3, così come quella di David, alle note del suo pilota. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti, e speriamo di vivere una due giorni di grande divertimento e gioia.”

Il 15° Rally di Reggello-Città di Firenze si articolerà su due giornate di gara, con il sabato dedicato alle operazioni di verifica, seguito dallo shakedown, il test con le vetture da gara, che si disputerà sul primo tratto dell’unica prova speciale in programma nella prima tappa, la “Frantoio Santa Tea” di 14,74 km, che si correrà con il fascino della notte. Domenica 18 si disputeranno altre 8 prove speciali, tre passaggi su “Gaville” (2,70 km) e “Figline” (4,26 km) e due ripetizioni del tratto “Giusti e Torricelli” di 14,67 km, che porteranno quindi il totale delle sfide cronometrate a 9, per 64,96 km di distanza competitiva, su un percorso complessivo di 272,17 km. Partenza ed arrivo saranno a Cascia di Reggello, con la bandiera a scacchi che sventolerà dalle 18.17.

Nelle foto (free copyright Sergio Soavi/Thomas Imagery): gli alfieri di Art-Motorsport 2.0 in azione.

Com. Stam. + foto