Nuovo successo di Pavel Group: vittoria bis a Taormina con Novelli/Longo

La squadra, al via con Di Benedetto, Novelli e Rizzo, tutti su Skoda, l’ha fatta da protagonista. Sfortunato Rizzo, al comando fino alla prova finale, poi fermato da una “toccata”.

Questo fine settimana doppia chiusura di stagione: a Sperlonga con Segantini/Darderi sulla Fabia R5 e al “Ciocchetto” con Spina-Panzani e Pinelli-Grilli entrambi con una Renault Clio R3.

Serravalle Pistoiese (PT) – Nuova performance di livello per PAVEL GROUP, con un bis di vittorie al Rally di Natale a Taormina, lo scorso fine settimana. Una gara che ha portato bene anche quest’anno, per un bis di allori conquistato da Danilo Novelli con Roberto Longo. Una gara che per i vertici assoluti è stata un argomento che ha riguardato sempre e solo Pavel Group e i suoi portacolori, quella in provincia di Messina, con la vittoria arrivata con il colpo di scena per Novelli e Longo.

Per loro il secondo successo consecutivo alla gara messinese si è concretizzato solo dopo la fine dell’ultima prova speciale, quando Marcello Rizzo e Antonino Pittella, gli altri alfieri di Pavel Group, hanno vanificato la leadership per una toccata. Ma è rimasto, per loro, un rally dominato con forza, segno di un elevato livello agonistico raggiunto e del buon feeling con la Skoda. Alle lacrime di Rizzo, fa da contraltare il quarto posto assoluto, con una prestazione costante e regolare del nisseno Salvatore Di Benedetto navigato da Giovanni Barbaro anche loro su Skoda Fabia, a completare una trasferta quindi di spessore per la scuderia pistoiese.

Questo fine settimana ultimi impegni di stagione, sotto l’albero, quello della 15^ Ronde di Sperlonga e del 44. Rally Il Ciocchetto, a Castelvecchio Pascoli, interamente dentro la tenuta del Ciocco. Sulla “Riviera di Ulisse” al via vi saranno Paolo Segantini e Daiana Darderi, reduci dalla loro prima gara insieme, la Ronde di Halloween, chiusa al quinto posto assoluto, sempre con la Fabia. Per loro sarà il debutto a Sperlonga, gara in cui cercheranno di chiudere Al via, due equipaggi “particolari”, sicuramente che faranno notizia, entrambi con una Renault Clio R3. Daniele Spina, imprenditore lucchese, sarà affiancato da Luca Panzani. La coppia non è nuova, in quanto già lo scorso anno hanno fatto presenza alla gara e allo scorso “Ciocco” hanno vinto, invertendo i ruoli, la gara CRZ con la Skoda. Per Panzani è il rientro alle gare dopo un lungo periodo di di stop dovuto ai postumi di un incidente stradale la scorsa estate. Altra coppia “da notizia” è quella di due copiloti: Francesco Pinelli e Federico Grilli. Non si sa ancora se i ruoli sono stabiliti, di sicuro è una partecipazione che guarda al divertimento, alla festa, come peraltro sarà quella di Spina e Panzani.

Fondi, già protagonista con vari riordini negli anni scorsi, quest’anno sarà sede della partenza alla Ronde di Sperlonga il sabato sera e del riordino alla domenica. Partenza da Piazza Unità d’Italia, ai piedi del castello baronale, dalle 19:00. Riordino nei pressi della casa comunale (come lo scorso anno) e arrivo invece nella classica location di Sperlonga. Quattro i passaggi sulla celebre prova “Magliana” di 10 chilometri.

Il percorso della edizione 2023 ricalca quello dello scorso anno, una formula che ha riscosso una pressoché unanime approvazione da parte degli equipaggi e oche quindi viene riproposta nello stesso format. Due le tappe in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre, con 16 prove speciali in totale, per oltre 85 km complessivi e poco più di 47 km di trasferimenti. La prima frazione, con partenza alle ore 13.30 di sabato, comprende le due speciali “College” e “Il Ciocco” da ripetere quattro volte, inframezzate da tre Riordini e tre Parchi Assistenza. La seconda tappa, con start previsto alle ore 8.00 di domenica, racchiude le prove speciali “Stadio” e “NoiTV”, con quattro passaggi ciascuna, intervallate da tre Riordini e tre Parchi Assistenza, prima dell’arrivo finale alle ore 14.40.

Nella foto: Novelli in azione

