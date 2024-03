Olympic Qualifier Series: altro storico risultato per lo skateboarding italiano 

Qualificazioni Olimpiche Skateboarding Street. A Dubai L’azzurro Agus Aquila accede alla fase finale Saranno 4 gli italiani a giocarsi la partecipazione a Parigi 2024 nel Park e nello Street Tra maggio e giugno i due prossimi appuntamenti delle Qualifier Series

Gli Emirati Arabi Uniti portano bene allo Skateboard azzurro. Al World Skateboarding Tour Park e Street di Dubai, andato in scena dal 25 febbraioa domenica scorsa 10 marzo,la Nazionale italiana piazza un altro atleta alla fase finale delle qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024. È Agustin Lautaro Aquila ad approdare alle Olympic Qualifier Series di Shanghai e Budapest, in programma tra maggio e giugno. Al Dubai Harbour, nella gara dello scorso weekend riservata alla disciplina dello Street, il nostro atleta riesce a fornire una grande prestazione, sfruttando tutte le heat a disposizione e centrando i quarti di finale. Risultato che lo vede chiudere la competizione degli Emirati ventunesimo, con il punteggio di 52.85 e salire nel ranking olimpico (OQS) in 40° posizione. Aquila è così tra i migliori 44 skater che affronteranno le ultime due gare utili per la partecipazione alle prossime Olimpiadi.

Notizia importantissima per lo skateboarding tricolore, dopo quella altrettanto fondamentale arrivata sempre da Dubai, nella prima settimana di gare, grazie all’altra disciplina olimpica, quella del Park. Sono infatti 4 gli atleti azzurri che si giocheranno la presenza ai Giochi di Parigi. Agustin Aquila per lo Street, Alessandro Mazzara, Alex Sorgente e Lucrezia Zarattini per il Park.

“Nonostante i due infortuni alle caviglie che mi hanno causato molti problemi in questa prima fase delle qualificazioni – ha sottolineato Agustin Aquila – sono arrivato a Dubai preparato e pronto a dare tutto me stesso per passare alla seconda parte di stagione con i migliori 44 al mondo. Anche se non siamo riusciti a raggiungere le semifinali per pochissimo, sono super contento e orgoglioso di non essermi mai arreso e di aver lottato sempre fino alla fine. La seconda fase non è certo una passeggiata – ha detto l’azzurro – Ci aspettano Shanghai e Budapest dove il livello sarà altissimo, ma sono molto fiducioso”.

Si ferma invece sul più bello il sogno dell’altra azzurra in competizione a Dubai. Asia Lanzi è di pochissimo fuori dalle 44 skater che centrano l’accesso ai due appuntamenti di maggio e giugno. La bolognese, quattordicesima alle passate Olimpiadi di Tokyo 2020, dove fu l’unica donna a rappresentare lo skateboarding italiano, può comunque consolarsi con una bellissima prova di carattere che le ha permesso di chiudere la gara degli Emirati Arabi in 29° posizione. “Purtroppo Asia, nonostante abbia fatto il migliore piazzamento della stagione, non accede alla seconda fase di qualifica – ha detto il CT della Nazionale Street, Mattia Restante – Il punteggio in classifica generale frena la sua corsa alle Olimpiadi. Ad ogni modo continuerà il suo percorso nella Nazionale dove ci impegneremo a lavorare sui suoi punti forti e a migliorare sempre per nuove sfide future”.

Appuntamento ora alle Olympic Qualifier Seriesdi Shanghai, dal 14 al 19 maggio e di Budapest, dal 18 al 23 di giugno. Azzurri ancora in corsa per il sogno francese dei Giochi 2024.

foto @ anthony acosta

Com. Stam. + foto