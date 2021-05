Disponibile on demand da mercoledì 19 maggio, sulla WebTv del Teatro Massimo di Palermo, uno “speciale” su Omer Meir Wellber, direttore musicale del Teatro palermitano, premiato di recente con il più ambìto dei premi della critica musicale italiana (Abbiati 2020).

Sarà disponibile on line da domani, sulla webTv del Teatro Massimo, il video “Il senso di Wellber per Palermo” un ritratto-intervista del direttore d’orchestra israeliano Omer Meir Wellber che da gennaio 2020 è la guida musicale del Teatro Massimo di Palermo. Wellber, recentemente premiato dalla critica musicale italiana (Abbiati 2020) per avere saputo reinterpretare in maniera innovativa il suo ruolo, dialoga con il giornalista e direttore della WebTv del Teatro Massimo, Gery Palazzotto, a partire da una parola che rispecchia tormenti e prospettive di questo tempo: speranza.

Vengono affrontati i temi che riguardano il rapporto di Wellber con la città e con i palermitani: dal Sacco di Palermo alla socialità dei siciliani, dalle stragi Falcone e Borsellino (di cui in questi giorni ricorre il trentennale) alla sua ricetta per avere un teatro sempre aperto alla contemporaneità e radicato nella città. Ne viene fuori una fotografia di quello che siamo oggi, sopravvissuti al buio della pandemia grazie all’innovazione di linguaggi artistici e di tecnologia, e forse anche una felice proiezione di quello che il teatro vuole diventare.

A rendere più esplicito il profilo della sua personalità artistica, alla ricerca di sempre nuovi linguaggi, contribuiscono i filmati delle tante opere dirette da Wellber al Teatro Massimo in questi lunghi mesi di pandemia. Dal Don Giovanni, che lo ha visto reiventare con estro i recitativi al fortepiano, al passaggio dal podio – per un frammento di Tristan und Isolde di Wagner -all’interpretazione alla fisarmonica per l’inaugurazione del 2021 con Il crepuscolo dei sogni; dalle cadenze del concerto per pianoforte e orchestra K 414 di Mozart affidate a improvvisazioni jazz, klezmer e arabe al Requiem di Verdi; e ancora, da un magnifico Ernani fino alla messa in scena della commissione a Ella Milch Sheriff Der ewige Fremde. Il teatro per Wellber “è un laboratorio vivo e non un museo”. On demand su www.teatromassimo.it.

