Ora! Fest è il turno di Terry Gilliam

Il programma del 6 giugno del festival di cinema dedicato all’ambiente a Monopoli – Grande attesa per l’arrivo del regista Terry Gilliam a Ora! Fest, il festival di cinema dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale in corso a Monopoli. Il regista incontrerà il pubblico alle 21.30 in Piazza Palmieri (al Cinema Radar in caso di brutto tempo) e verrà proiettato il suo film “Le avventure del Barone di Munchausen”.

La giornata del 6 giugno è ricca di appuntamenti fin dalla mattina con la masterclass di Luis Felipe Salvador sul Realismo fantastico, alle 11.30 al Cinema Radar a seguito della proiezione del suo film fuori concorso “A son of man”, prevista alle 10. E ancora, in Piazza Palmieri in serata (al Cinema Radar in caso di brutto tempo) arrivano alle 19 l’attrice e scrittrice Sabina Guzzanti, per presentare il suo ultimo libro “ANonniMus – Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”, e poi alle 20.30 la regista Maria Sole Tognazzi, che dialogherà con la direttrice artistica di Ora! Fest Silvia Bizio sul rapporto tra cinema e ambiente.

Appuntamento speciale alle 15.30 alla Sala delle Armi del Castello Carlo V con Luisa Rizzo, 20enne quattro volte campionessa italiana di Droni FVP Racing, disciplina che ha valso a Luisa anche un Guinness World Record. Ha raggiunto primati di velocità mai realizzati finora con i droni e ha realizzato filmati molto apprezzati, come quelli sulle bellezze della propria terra, il Salento. Ha prodotto un corto interamente girato con i droni che sarà presentato al festival.

La rassegna dei film in concorso è in programma anche il 6 giugno al Cinema Radar con le proiezioni di: Luisa Carcelén e Luis Felipe Salvador presenteranno il film-documentario, “Waorani, Guardians of the Amazon” alle 12.15, “The Nature Makers” alle 14 introdotto dal regista, “Roza” alle 16 a cui seguirà il Q&A con il regista Mustafa Kotan e l’attrice Belçim Bilgin, alle 18.30 “How to blow up a pipeline”. Continua al Castello Carlo V la rassegna dei cortometraggi nella Sala delle Armi, a partire dalle 16.30.

Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Ora! Fest è il Festival Internazionale del Cinema in Puglia dedicato ad ambiente, sostenibilità e giustizia sociale, che dal 3 al 7 giugno vedrà accogliere nella città di Monopoli i grandi nomi del cinema internazionale e del panorama culturale italiano. Presieduto da Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_, Ora! Fest è promosso e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, che conferiscono il patrocinio alla manifestazione ma soprattutto ne condividono progettualità e obiettivi.

