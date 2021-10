“A Palermo la Lega facendo tesoro di quanto accaduto alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre punta a indicare il prima possibile il nome del candidato sindaco del dopo Orlando in accordo con le altre forze del centrodestra.

La tornata elettorale appena trascorsa deve servire come insegnamento e come stimolo per programmare e scegliere per tempo. In questa direzione il centrodestra, come ha detto Matteo Salvini, ha il dovere di individuare i suoi candidati entro il mese di novembre per avere 5-6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo. Per questo ho già programmato un incontro con i responsabili cittadini di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e dell’Udc per concordare i punti cardine sui quali costruire il percorso di un primo cittadino forte, autorevole, in assoluta discontinuità con la pessima gestione Orlando. Un sindaco che recuperi la stima di tutti i palermitani. Una cosa è certa: per battere la sinistra dovremo essere concordi e compatti sull’obiettivo di vincere per governare a Palazzo delle Aquile lasciando polemiche e spaccature solo alle pagine dei giornali”.



Lo dichiara Alessandro Anello, segretario della Lega per la città metropolitana di Palermo

