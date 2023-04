Palermo – al via il concorso Forum e vinci per il lancio della gift card in palio oltre 1300 premi

Da lunedì 3 aprile al via il concorso Forum e vinci promosso e organizzato dal Centro Commerciale Forum Palermo, con più di 1300 premi in palio.

L’iniziativa, che si articolerà in due fasi (dal 3 aprile al 31 maggio e dall’1 giugno al 31 agosto), è legata al lancio della prima Gift card targata Forum Palermo, cartacea nella prima fase e digitale nella seconda. I super premi finali ad estrazione saranno rispettivamente un viaggio a Cuba e una gift card del valore di 1.000 euro.

La modalità di partecipazione al concorso è legata all’acquisto di uno o più servizi e/o prodotti presso i punti vendita del centro commerciale: negozi, ristoranti e bar. I visitatori che intendono partecipare al gioco dovranno essere in possesso di uno scontrino fiscale, per una spesa minima di 30 euro in unica soluzione o più scontrini cumulabili. Forum e vinci è un concorso aperto a tutti (esclusi i minorenni) ed è semplice scoprire se la vincita va a buon fine. Basta presentare lo scontrino (o gli scontrini), ricevuti nell’arco della giornata all’Infopoint e avere in cambio una cartolina con QR code per partecipare al gioco. Chi ne entrerà in possesso avrà la possibilità di accedere al lettore ottico della macchina promotica, situata vicino all’Infopoint, registrare il proprio numero di telefono e scoprire se è stato baciato dalla dea bendata, i premi immediati: uova di Pasqua, un buono acquisto o una gift card da 30 euro (del circuito Mastercard). In caso di vincita il premio potrà essere ritirato immediatamente. Dopo la partecipazione al gioco la cartolina, sia in caso di vincita o di mancata vincita, non potrà più essere utilizzata per ulteriori giocate. Ma verrà, comunque, inserita all’interno del data base del concorso relativo alla prima fase per l’estrazione del super premio finale che prevede un viaggio per due persone all inclusive (9 giorni e 7 notte) a Cuba.

La seconda fase del concorso (1 giugno – 31 agosto) prevede il lancio della Digital Card di Forum e si potrà ottenere attraverso la registrazione dei dati del visitatore sulla pagina web del centro commerciale Forum Palermo, tramite il proprio smartphone o tablet. La spesa minima per partecipare al gioco è di 10 euro, in palio Digital Gift Card del valore di 10, 20 e 50 euro. Il super premio di questa seconda fase è una super Gift del valore complessivo di 1.000 euro da utilizzare nei punti vendita di Forum Palermo.

