“Un giardino per Dani”. Oggi pomeriggio il sindaco Leoluca Orlando era presente alla cerimonia promossa dal comitato “Verità e giustizia per Daniele Discrede” in ricordo del commerciante palermitano assassinato il 24 maggio 2014 durante un tentativo di rapina.

Lo spazio verde è stato curato ed arredato dalle maestranze di Reset e Coime e si trova fra via Roccazzo e via Cartagine. Nel corso della cerimonia è stata anche apposta una targa con scritto ““In memoria di Daniele Discrede, commerciante caduto al lavoro per mano vile. Uomo libero, generoso e coraggioso”. Con i familiari di Daniele erano presenti anche il vice sindaco Fabio Giambrone, gli assessori Sergio Marino e Toni Sala e Fabio Teresi, presidente della V Circoscrizione.

“La città – ha detto il sindaco Orlando .si stringe attorno ai familiari di Daniele Discrede in un momento di ricordo e di richiesta di verità e giustizia su un terribile delitto rimasto impunito. Rimangono dolore e tristezza, ma questa sofferenza si accompagna all’invito, rivolto a chiunque possa fare luce sull’omicidio, a parlare. La targa in memoria di Discrede, uomo libero e coraggioso, è testimonianza di civiltà, un inno alla vita in uno spazio della città che rinasce”

Com. Stam.