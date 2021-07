“Europa Guardami Negli Occhi è una iniziativa che conferma l’impegno della città in prima fila per la difesa del diritto alla vita dei migranti.

Dopo il convegno internazionale From Sea To the City, dal quale è nata un’alleanza di città pronte ad accogliere in una rete solidale, sempre da Palermo, stavolta, è l’arte a lanciare un forte messaggio che scuota la coscienza di un’Europa che non può più girarsi dall’altra parte e fingere di non vedere il vero e proprio genocidio che si sta consumando davanti ai nostri occhi. È arrivato il momento di non perdere più tempo. L’arte ci ricorda che la vita è sacra e non può essere uccisa dagli egoismi degli stati e dalla burocrazia degli apparati”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando l’iniziativa “Europa Guardami Negli Occhi” di “Inside Out Project” che si svolge oggi per tutta la giornata anche a Palermo allo ZEN, ai Cantieri Culturali della Zisa, in Via Puglia e in Via Discesa dei Giudici, promossa con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza attraverso l’arte e spingere verso un cambiamento delle politiche Europee sull’immigrazione.

Info e informazione al link di palermoculture https://palermoculture.comune.palermo.it/palermo-culture-eventi-dettaglio.php?id=193

