Palermo Beni comuni. Confronto in ARS con Fava, Trizzino, Di Gangi e IACP

“Un incontro utile in cui si è discusso del futuro dell’immobile di via Boito, attualmente occupato dai ragazzi e dalle ragazze del laboratorio sociale Malaspina, e in generale dell’utilizzo del pubblico per attività e servizi per la collettività” così viene giudicato dai deputati regionali Fava e Trizzino, dalla capogruppo del M5s al comune di Palermo Viviana Lo Monaco e dalla promotrice del progetto “Facciamo Palermo” Mariangela di Gangi il svoltosi stamane in Ars e a cui hanno partecipato i vertici dello Iacp di Palermo e una rappresentanza del laboratorio sociale Malaspina.



Per Trizzino, Fava, Lo monaco e Di Gangi “è fondamentale promuovere occasioni di confronto e di collaborazione tra tutti gli attori istituzionali per sottrarre a interessi speculativi gli spazi pubblici

delle nostre città e per favorire risposte ai bisogni dei territori e delle comunità”

Com. Stam.