Palermo Campo ostacoli Favorita, Fiera cavallo e Coppa degli assi

Dal 23 al 26 novembre e dal 30 novembre al 3 dicembre si svolgeranno a Palermo la Fiera del Cavallo e la Coppa degli Assi.

“Si tratta di due manifestazioni di grande richiamo e portata nazionale che arrivano in città grazie al grande sforzo messo in campo dal Comune che da agosto, grazie al lavoro degli uffici e delle sue aziende partecipate ha rimesso in sesto il campo ostacoli del parco della Favorita, in stato di abbandono negli ultimi anni”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche Ambientali e Verde Urbano Andrea Mineo.

Per quanto riguarda la riqualificazione del campo ostacoli, il Comune è intervenuto sulla manutenzione del verde, delle alberature e degli impianti,sul rifacimento dei campi e dei percorsi. “L’amministrazione ha voluto puntare fortemente sulla rigenerazione del campo a ostacoli, credendo nel suo potenziale e l’arrivo di queste due grandi manifestazioni è la dimostrazione di quanto l’impegno in termini organizzativi ed economici del Comune sia stato lungimirante perché eventi di questo tipo daranno un grande ritorno per la città anche per il suo tessuto produttivo. Il ringraziamento del Comune – concludono il sindaco Lagalla e l’assessore Mineo – va anche a chi ha contribuito concretamente a questo risultato e, in particolare, ai Ministeri dello Sport e delle Risorse agricole, alla Presidenza della Regione, all’Assessorato regionale al Turismo, che hanno compartecipato insieme a Fieracavalli all’organizzazione dell’evento”.

