“La Lega non cerca poltrone in vista della prossima consiliatura al Comune di Palermo ma persone che vogliamo lavorare per la città.”Lo dichiarano Marianna Caronia e il capogruppo al Consiglio comunale Igor Gelarda. “

Ancora pochi giorni fa, anche Matteo Salvini ha sottolineato, e crediamo nessuno possa mettere in dubbio, che le elezioni a Palermo saranno un momento importante per tutto il centro destra, di cui, la Lega è certamente protagonista a livello nazionale, regionale e locale. Noi non abbiamo le stesse certezze del collega Scarpinato che indica Fratelli d’Italia come il primo partito del centrodestra, ma non ci interessa essere né primi né secondi. Ci interessa solo lavorare per la città, raggiungere un programma armonico con tutto il centro-destra. Per salvare Palermo. Condividiamo la necessità che delle prossime elezioni si parli al più presto all’interno della coalizione, ma riteniamo fondamentale farlo a partire da alcuni elementi su cui non possiamo transigere. Come proprio gli amici di Fratelli d’Italia sanno bene avendo firmato con noi la mozione di sfiducia: l’opposizione ferma alla disastrosa amministrazione di Leoluca Orlando e la costruzione di una vera alternativa amministrativa e politica alla sua esperienza, che speriamo presto di poter archiviare”.

