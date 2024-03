Palermo CCR di via Massimo Felice

“Proporremo un ordine del giorno per non perdere il milione di euro destinato al CCR di via Massimo Felice e creare nuove micro isole ecologiche in tutta la città”.

Lo affermano Sabrina Figuccia, consigliere comunale, capogruppo della Lega di Palermo e

presidente della Terza Commissione consiliare, e Salvatore Imperiale, consigliere comunale e presidente della Quarta, al termine della seduta congiunta, dopo l’audizione dell’assessore Pietro Alongi. Alla riunione hanno partecipato anche i consiglieri comunali Massimiliano Giaconia, Concetta Amella, Antonino Abbate, Caterina Meli, Antonino Randazzo, Giovanna Rappa, Germana Canzoneri e Teresa Piccione. “Come preannunciato ieri, lunedì – proseguono Figuccia e Imperiale – il Comune di Palermo rischiava di perdere 6 milioni di euro che serviranno per la costruzione di nuovi centri comunali di raccolta, strumenti indispensabili per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti a ogni angolo di strada. Se cinque di questi sono stati salvati, purtroppo per uno, quello di via Massimo Felice, ormai siamo fuori tempo. Ma per evitare di perdere il finanziamento, insieme con i colleghi della Terza e Quarta Commissione, proporremo un ordine del giorno per chiedere alla Giunta comunale di raggiungere un accordo con il Ministero per utilizzare questi fondi per realizzare alcune isole ecologiche sparse per la città, magari prima condividendone con i cittadini i siti in cui crearli, per evitare tutte le criticità che finora

sono state riscontrate e, soprattutto, concomitanze con altre strutture, come scuole o asili nido”.

Dichiarazione consiglieri Figuccia e Imperiale

