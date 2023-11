Palermo Fondi destinati a progetti scelti con metodi di democrazia partecipata

Il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo ha tenuto oggi una riunione volta a programmare i prossimi passi per l’attuazione del Regolamento per l’utilizzo dei fondi destinati a progetti scelti con metodi di democrazia partecipata in base alla Legge Regionale 5 del 2014.

Nei giorni scorsi, gli uffici hanno, infatti, completato la verifica dei requisiti formali dei progetti presentati dai cittadini e si procederà ora al voto, che avverrà in modo telematico tramite il portale del Comune. All’incontro di oggi erano presenti oltre al presidente del Consiglio e ai vertici burocratici dell’Amministrazione, fra cui il segretario generale Raimondo Liotta e il ragioniere generale Paolo Basile, la vicepresidente del Consiglio Teresa Piccione e i consiglieri Concetta Amella, Mariangela Digangi, Salvatore Imperiale, Teresa Leto e Pasquale Terrani. Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore Dario Falzone.

Per l’utilizzo delle somme destinate, i cittadini maggiorenni potranno votare una delle 85 proposte ammesse alla fase finale dalla commissione tecnica. Il voto si svolgerà dalle 10 di giorno 16 alle 12 di giorno 21 novembre. Il voto richiede la registrazione sul portale del Comune.



«Il lavoro svolto dal Consiglio comunale per l’approvazione del Regolamento per l’uso delle somme di democrazia partecipata – afferma il presidente Tantillo – si avvia finalmente a vedere concretizzare i risultati, con l’individuazione dei progetti maggiormente apprezzati dai cittadini. E’ stato un lavoro lungo che ha impegnato in modo trasversale tutto il Consiglio, ma che sono certo porterà nelle prossime settimane a realizzare importanti progetti scelti direttamente dalla nostra comunità. Ora che il sistema si avvia a entrare a regime, nei prossimi anni contiamo di poter dare stabilità a questo importante processo democratico per l’uso dei fondi pubblici».

