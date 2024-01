Palermo Illuminazione pubblica

“Ogni sera, il 70 per cento delle strade palermitane resta al buio, senza illuminazione pubblica, perché gli impianti sono vecchi e non funzionanti: questa la preoccupante denuncia che stamane, nel corso di un’audizione presso la Terza Commissione consiliare, hanno fatto i dirigenti della Ugl Chimici in seno all’Amg”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega di Palermo e presidente della Terza Commissione consiliare, che prosegue: “Se il dato venisse confermato dagli altri sindacati, che sentiremo nei prossimi giorni insieme con i dirigenti della stessa Amg, sarebbe davvero preoccupante, soprattutto per l’incolumità dei palermitani, la cui sicurezza, nelle ore serali e notturne, è parecchio precaria, come dimostrano anche le cronache di queste ultime settimane. Inoltre, a rendere ancora più difficile la situazione, il contrasto tra l’Amg e i lavoratori, con l’azienda che, da un lato, chiede pesanti sacrifici economici ai propri operai e, dall’altro, pubblica un bando per reclutare un nuovo direttore generale che costerebbe centinaia di migliaia di euro alle casse aziendali. Ecco perché abbiamo chiesto all’Amg e al Comune copia del bando per la nomina del nuovo dg per conoscere bene i costi e cercare di trovare un equilibrio tra la riorganizzazione aziendale e una soluzione che non metta a rischio gli stipendi dei dipendenti”.

