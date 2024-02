Palermo: Istituto Saladino Inaugurazione Emporio “Fai da Noi”  di Leroy Merlin

Palermo (PA) Si terrà oggi, martedì 13 febbraio a Palermo, nell’Istituto Comprensivo Statale Giuliana Saladino in via Barisano da Trani 7, l’evento inaugurale del nuovo Emporio Fai Da Noi di Leroy Merlin realizzato in collaborazione con l’Impresa sociale Incastri Creativi. Si tratta del secondo Emporio Fai Da Noi nel capoluogo siciliano.

Durante l’inaugurazione interverranno il professore Giusto Catania, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, Angela Natoli, presidente dell’Impresa sociale Incastri Creativi ed Elisabetta Carollo, Store Leader Leroy Merlin Palermo Forum.

Già diffusi in 27 città in tutta Italia, gli Empori Fai Da Noi sono luoghi di condivisione di materiale dove persone e famiglie in difficoltà che necessitano di effettuare piccoli lavori di manutenzione, possono utilizzare gratuitamente gli utensili necessari. A chi ne ha bisogno gli Empori forniscono, oltre a trapani e avvitatori, anche prodotti consumabili come vernice, stucco e lampadine. Il nuovo Emporio Fai Da Noi si inserisce all’interno di un contesto di welfare locale, in cui si mettono in pratica i principi dell’economia circolare per massimizzare l’utilizzo dei beni e ridurre al minimo gli sprechi.

L’appuntamento è fissato per martedì 13 febbraio alle 11.00 presso l’Istituto Comprensivo Statale Giuliana Saladino.

