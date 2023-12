Palermo “La terra gira e non cade”- a Palazzo Ziino la mostra di Sonny Insinna

Dal 6 al 21 dicembre 2023 presso la Sala Mostre di Palazzo Ziino si terrà la mostra personale di pittura di Sonny Insinna a cura di Laura Francesca Di Trapani e organizzata e prodotta da Stupendamente Ass. Onlus.

Il progetto espositivo presenta 30 opere con tecnica inchiostro e olio, realizzate tra il 2018 ad oggi. Il titolo evocativo “ La terra gira e non cade” è una citazione di una poesia di Lorenzo Olivan, esponente della poesia contemporanea spagnola. Un percorso artistico che è racconto fluido, senza una suddivisione in sezioni, che vuole invece essere per lo spettatore un “contenitore” in cui immergersi stabilendo un contatto con l’opera d’arte, danzando nel ritmo della creazione tra le luci e le ombre di cui l’essere umano è composto. Insinna mette in scena un regno intimo e profondo, invitandoci a scrutare dentro noi stessi e oltre le superfici visibili. Un monito a scavare in profondità per rivelarci, per riflettere sulla natura dell’umanità, per scoprire cosa esiste sotto quella superficie fallace. I soggetti, Uomini e Animali si osservano distanziati. Come si legge nel testo critico di accompagnamento:<<L’essere umano è contrapposto all’animale. Quest’ultimo ci osserva, ci studia, non è mai affiancato nella rappresentazione a noi cosiddetti esseri senzienti. Fugge da noi, preferendo accompagnarsi da suoi simili (nella serie “Travelling”). Insinna gioca su queste coppie: improbabili e casuali. Li fa coalizzare, fa emergere la loro non crudeltà, sottolineando invece il sadismo umano, il nostro essere i veri, unici nemici>>.

Un viaggio dentro noi stessi, attraverso la pittura, per andare alla scoperta delle sfumature delle proprie emozioni e la connessione col mondo che ci circonda. Una celebrazione dell’anima e della sua complessa bellezza, non dimenticando il suo lato oscuro. Un desiderio a riconnetterci riconoscendo l’unicità di ogni essere vivente e l’energia che muove ogni cosa.

Durante la sera inaugurale l’artista dipingerà una grande tela visibile solo dal retro per catapultare lo spettatore in una dimensione intima che solitamente appartiene al pittore e alla sua tela bianca, partecipando così da una prospettiva certamente diversa all’atto creativo.

Il fruitore sarà proiettato all’interno di un’esperienza sinestetica. Una selezione di brani musicali e citazioni letterarie lo accompagnerà all’interno del percorso espositivo in un’esperienza sensoriale.

L’Associazione Onlus Stupendamente, da sempre impegnata nel raccontare una psichiatria sotto una nuova luce, anche in questa occasione punta al linguaggio artistico per affrontare tematiche importanti.

Riconoscendo all’arte la possibilità di essere medium perfetto per narrare la natura umana, i conflitti, i disagi, il travaglio che oggi più che mai sono elementi esistenziali su cui riflettere. L’arte, attraverso l’immagine, riesce a tradurre le luci e le ombre dell’animo umano e a raggiungere lo spettatore. L’arte è una forma potente di nutrimento sia per chi la pratica, sia per chi la fruisce.

Titolo: La terra gira e non cade

Artista: Sonny Insinna

Curatela: Laura Francesca Di Trapani

Organizzata e prodotta da: Stupendamente Associazione Onlus

Luogo: Palazzo Ziino, via Dante 53 Palermo

Data: 6/21 dicembre 2023

Vernissage: 6 dicembre dalle ore 16 alle ore 20 (per disposizione dell’Istituzione che ci ospita gli ingressi saranno contingentati)

Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18.30

Sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14

Free admittance

Com. Stam. + foto