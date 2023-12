Palermo Manifestazione di interesse per la cessione di dodici veicoli per il trasporto di persone con disabilità. Pubblicato avviso sul sito istituzionale

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso di manifestazione di interesse per la cessione, a titolo gratuito, di dodici autoveicoli per il trasporto di persone con disabilità, di proprietà del Comune di Palermo, assegnati all’Ufficio H e in disuso.

Possono partecipare alla procedura soltanto enti del terzo Settore (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).«Sono molto soddisfatta per questa manifestazione di interesse, che si concretizza in prossimità della Giornata internazionale dei diritti delle persone disabili – dichiara l’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino -. Da anni, troppi, questi pulmini giacciono fermi negli spazi esterni dell’Ufficio H e, finalmente, ora questo cimitero di mezzi abbandonati sotto gli occhi di tutti potrà essere rimosso. Sono molte le realtà che possono fruirne, in collaborazione con il Comune, in modo tale da potenziare i servizi che sono già offerti dall’amministrazione, anche con le attività di servizio proprie dell’accreditamento. E’ un’iniziativa, questa, che potrebbe sembrare semplice nella sua articolazione, ma che in realtà è complessa e lunga, ma molto gratificante: mi auguro che partecipino in tanti».

Per accedere alla procedura i soggetti interessati dovranno inviare la propria adesione, firmata dal legale rappresentante, all’indirizzo PEC settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it, con oggetto “Manifestazione di interesse per alienazione di veicoli per trasporto persone con disabilità di proprietà comunale. NOME ENTE”, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nell’Albo pretorio del Comune di Palermo.

Scadenza 16/12/2023.

Ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti in merito all’avviso potranno essere richiesti direttamente al signor Di Spezio, tel. 0917409471 mail: p.dispezio@comune.palermo.it.

Avviso in allegato.