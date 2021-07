Si ampliano in città gli spazi dedicati ai ciclisti. E’ stata infatti approvata in via sperimentale l’istituzione di una pista ciclabile monodirezionale in sede propria in viale Lazio, nel tratto compreso tra viale Campania e via Molise.

Continua – hanno detto il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania – l’attenzione dell’amministrazione comunale per l’ampliamento in città della mobilità dolce e per la promozione della mobilità ciclistica”

In allegato ordinanza e cartina.

Com. Stam.