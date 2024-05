“Palermo Non Scema Festival 2023” XXVII^ Edizione. Istituzione area pedonale in via XX Settembre dal 26 giugno al 23 settembre 2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Palermo Non Scema Festival” XXVII^ Edizione, dal 26 giugno 2024 al 23 settembre 2024, ha emanato un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare.

Il provvedimento istituisce un’area pedonale parziale in via XX Settembre, nel tratto stradale compreso tra la via G. La Farina e la piazza Goffredo Mameli: nel lato destro dello stesso tratto si dovrà mantenere una corsia veicolare di sicurezza/emergenza non inferiore a mt. 3,00. La restante area sarà protetta con dissuasori (art. 180 del D.P.R. n° 495/92) e arredo urbano secondo le modalità che saranno espresse successivamente dalla Questura, per il periodo che va dal 26 giugno 2024 al 23 settembre 2024.

L’accesso veicolare alla suddetta area pedonale, regolamentata mediante la collocazione di apposita segnaletica verticale, sarà consentito esclusivamente dal varco previsto lato via G. La Farina e limitatamente ai mezzi in emergenza e soccorso, agli aventi diritto possessori di regolare passo carrabile e ai mezzi destinati al carico/scarico diretti verso le attività presenti all’interno dell’area pedonale per un tempo strettamente limitato di 15’ e garantendo, comunque, l’accessibilità al passo carrabile presente in loco.

Maggiori informazioni nell’ordinanza n. 593 del 21/05/2024 in allegato.