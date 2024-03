Palermo Palazzo Branciforte

«L’approvazione della variante urbanistica che permetterà la realizzazione di una nuova struttura nello spazio accanto a Palazzo Branciforte, segna un modello virtuoso di lavoro di questa amministrazione comunale e di questo consiglio.

La proficua sinergia tra pubblico e privato rappresenta uno strumento di rilancio per Palermo e può regalare alla città nuovi spazi di qualità, un progetto che non vediamo l’ora di vedere realizzato per la sua attualità e per la bellezza, oltre che per le importanti ricadute che avrà sul territorio. Assessore, uffici e commissioni hanno lavorato in sinergia per portare in aula in tempi brevi la delibera, dopo aver dato un grande contributo nella stesura della Convenzione con la ‘Fondazione Sicilia’, un metodo di lavoro del quale sono orgogliosa e che ha messo prima di tutti gli interessi della città e dei Palermitani».

Lo dichiara la consigliera comunale della Democrazia Cristiana, Viviana Raja.

Com. Stam.