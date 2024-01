Palermo: Polizia Municipale, continuano le attività di controllo del territorio. Sanzioni per circa settemila euro tra il Tribunale e la Zisa

Questa mattina, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, prevenzione dei reati e contrasto al degrado urbano, gli agenti della Polizia Municipale di Palermo sono intervenuti nella zona tra il Tribunale di Palermo e il Castello della Zisa, area di particolare interesse turistico anche perché inserita nell’itinerario arabo normanno.

Numerose le segnalazioni dei tanti turisti che affollano queste strade ogni giorno e gli esposti presentati dai residenti. Nel corso dell’operazione, sono stati complessivamente elevati 87 avvisi di violazione del Codice della strada, sono stati rimossi 22 veicoli più uno abbandonato e diversi i verbali contestati per violazione dell’art. 193 Cds (scopertura assicurativa).

E’ stato effettuato anche il controllo sui possessori di cani per le deiezioni canine e la verifica dei microchip e sono state inviate diverse segnalazioni a Rap per lo svuotamento dei cassonetti rifiuti solidi urbani. Sono stati anche verbalizzati due ambulanti sprovvisti di autorizzazione per vendita e occupazione di suolo pubblico, ed elevati 2 verbali ai sensi della Legge sul commercio 18/95 e altri 2 per violazioni relative a illeciti di natura sanitaria, per un totale circa di sette mila euro di sanzioni con relative segnalazioni all’autorità giudiziaria per occupazione di suolo pubblico.

L’attività di controllo del Comando della Polizia Municipale questa settimana si è spostata nella “parte alta” del quartiere della Zisa, mantenendo comunque i presidi già attivati nelle altre aree della città recentemente controllate. Nelle prossime settimane le attività tenderanno ad abbracciare tutte le aree cittadine senza escluderne alcuna.

Dal Comando: “E’ necessario continuare a fare come abbiamo iniziato. Se appare difficile controllare tutto bene sempre, controlleremo bene un po per volta. Ma continueremo senza alcuna remora”.

Com. Stam.