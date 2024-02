Palermo Presentazione voli Summer 2024

«L’aumento del 13% delle frequenze previste di passeggeri nell’aeroporto Falcone Borsellino in vista della stagione estiva sono il risultato dell’ottima progettualità della Gesap che, dopo i numeri brillanti del 2023, chiuso con 8.089.232 passeggeri, un milione in più rispetto al 2022, adesso prevede 26 rotte nazionali e 64 internazionali.

E da giugno il nuovo collegamento con New York. Sono condizioni eccellenti per sviluppare l’economia legata al turismo sfruttando l’attrattività della Sicilia e di Palermo in Italia e all’estero. In questa direzione l’amministrazione comunale è al lavoro per favorire le migliori condizioni di accoglienza e permanenza per chi sceglierà di scoprire le bellezze di Palermo, il suo mare, il patrimonio artistico-culturale, a partire dal percorso arabo-normanno con tutti gli eventi previsti in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia. Ma la vera sfida sarà destagionalizzare i flussi di viaggiatori dopo l’estate per dare nuova linfa al comparto turistico-ricettivo anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. E’ una sfida da vincere. Per farlo bisogna rendere la città sempre più accogliente e accessibile, coccolando i turisti per fare in modo che dopo diventino i migliori influencer di Palermo nel mondo».

Lo dichiara Alessandro Anello, assessore al turismo del Comune di Palermo.

Com. Stam. + foto