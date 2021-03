“Esprimo soddisfazione per l’apertura del Presidio Veterinario comunale di via Tiro a Segno, oggi Presidio Giuseppe Insalaco. La rinnovata struttura porterà un miglioramento nell’intervento

veterinario e nella riabilitazione per gli animali di affezione che spesso sono vittime di abbandoni, di violenze e di incidenti.

Oggi ho ascoltato, insieme alla Commissione, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animale sezione di Palermo che ha proposto la creazione di nuovi punti di sgambatura e un maggiore controllo sulla gestione degli animali di affezione e compagnia per quanto riguarda la non utilizzazione dei presidi di sicurezza per gli animali (guinzagli e museruole), per non parlare della mancata raccolta degli escrementi che comporta consequenziali carenze igieniche.



Ci si è congedati col proposito di stilare un regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, prendendo spunto dal regolamento proposto dall’ANCI. Di ciò la IV Commissione se ne farà carico”.



Lo dichiara il consigliere comunale Gianluca Inzerillo, presidente della IV Commissione consiliare.

Com. Stam.