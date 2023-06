Palermo Pubblicato sul sito del comune di Palermo l’avviso per la realizzazione di attività estive ricreative da parte di soggetti del Terzo settore

È stato pubblicato, sul sito del Comune di Palermo, l’avviso per la realizzazione di attività estive ricreative da parte di soggetti del Terzo settore e rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età comprese tra i 3 e i 14 anni, con particolare attenzione ai soggetti con disabilità.

«Questa importante iniziativa a servizio del territorio ha lo scopo di favorire occasioni di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative, coinvolgendo minori e famiglie in attività ricreative che rappresentano preziose occasioni di formazione e di socializzazione. Tutto questo attraverso un’azione sinergica che vede il coinvolgimento delle Circoscrizioni e del servizio sociale territoriale e si concretizza in un accordo di rete che può mettere in collegamento le associazioni, le parrocchie, le scuole e tutti gli attori coinvolti nel sociale, per realizzare un progetto unitario e coerente, questo è il nostro obiettivo. Invito quindi alla più ampia partecipazione per riuscire ad abbracciare, con queste attività, tutta la comunità palermitana», così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Con la chiusura delle scuole spesso si verificano situazioni di isolamento sociale a discapito, in particolare, di ragazzi disabili.

La volontà di questa amministrazione è quella di creare occasioni di intrattenimento con una valenza educativa, per incentivare aggregazione nei quartieri e fornire così un supporto concreto alle famiglie, attraverso un fortissimo patto che mette in rete circoscrizioni, servizi sociali territoriali e tutte le realtà che svolgono funzioni dedicate sul territorio cittadino. L’attivazione di queste reti, come previsto dal bando, ha l’obiettivo di voler distribuire un servizio ampio e diffuso sul territorio. Rete e ruolo dei servizi di prossimità ritengo siano gli assi portanti delle attività sociali affinché si possano avere delle ricadute concrete sul territorio. Stiamo, inoltre, lavorando per fare in modo che queste attività siano realizzate tutto l’anno, in termini di spazi di prossimità per minori e famiglie, creando dei punti di riferimento in ogni circoscrizione». Lo dichiara l’assessore Rosi Pennino.

Le iniziative dovranno svolgersi nel territorio comunale, in sedi adeguate allo svolgimento delle attività, nel periodo compreso tra luglio, agosto e settembre, per un massimo di 30 giornate, per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni giorno; essere rivolte a minori di età compresa tra 3 e 14 anni, distinti in gruppi per fasce d’età 3-6; 7-10 e 11-14; le attività devono essere accessibili anche alle persone con disabilità, indipendentemente dall’età, purché compatibili con le attività proposte. E, sulla scorta delle risorse disponibili, al fine di favorire la partecipazione nel territorio, si rende necessario fissare un numero massimo di 90 minori per circoscrizione. Il numero dei minori potrebbe comunque aumentare fino all’esaurimento delle economie disponibili.

