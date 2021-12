Palermo Rigenerazione urbana. Inaugurato il nuovo impianto di illuminazione al Foro Italico

E’ stato ufficialmente inaugurato e messo in esercizio oggi pomeriggio il nuovo impianto di illuminazione del Foro Umberto I, realizzato dal Comune di Palermo nell’ambito del progetto “PON METRO PALERMO – Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione – Luci sul Mare – Valorizzazione del tratto Porto Fenicio”.

Il costo complessivo, a valere sui fondi PON Metro 2014/2020, ammonta a 3,5 milioni di euro. All’accensione del nuovo impianto, che si estende da piazza XIII Vittime all’Istituto di Padre Messina, erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, gli assessori Maria Prestigiacomo, Giovanna Marano, Sergio Marino e Vincenzo Di Dio, nonché funzionari dell’Amministrazione Comunale e di AMG.

L’intervento ha comportato il rifacimento degli impianti esistenti nell’area del Porto Fenicio (zona Cala, Palermo) e l’adeguamento alle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni climalteranti attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in derivazione, con apparecchi di ultima generazione (144 lampade a LED), che permetteranno un considerevole risparmio energetico.

Si tratta del primo impianto realizzato in città che propone soluzioni tecnologiche in coerenza con il paradigma della Smart City: pali “intelligenti” abilitanti Wi-Fi, sistemi di videosorveglianza, Internet Of Things per il monitoraggio ambientale.

Per il sindaco «si tratta di un importante passo in avanti per aumentare la vivibilità e l’attrattività anche internazionale di Palermo in una delle zone più belle della città. Questo nuovo intervento conferma la grande attenzione da parte dell’amministrazione comunale al tema della riduzione dei consumi e del miglioramento complessivo dell’illuminazione pubblica in città. E’ un impianto smart, il primo in città, tra i più efficienti sotto il profilo della sicurezza, del risparmio e della resa luminosa».

«Ringrazio – ha dichiarato l’assessora Prestigiacomo – tutti coloro che hanno reso possibile questo importante intervento di rigenerazione urbana. In particolare il mio ringraziamento va al personale dell’ufficio tecnico e all’Enel il cui ruolo, in sinergia con l’amministrazione comunale, è stato fondamentale».

Com. Stam.