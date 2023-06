Palermo Rosi Pennino – “La solidarietà e la benevolenza verso i più fragili posta davanti ad ogni cosa”

Un’autentica dimostrazione di altruismo quella che è scaturita da una situazione di emergenza tecnica, nell’ambito del trasporto dei soggetti disabili, dei pazienti oncologici e degli utenti appartenenti alle fasce deboli.

In un frangente in cui gli autoveicoli e le autovetture in dotazione all’Autoparco Comunale, giunta a termine per esaurimento di fondi, necessitavano di un intervento di riparazione, la ditta aggiudicatrice della gara ha ugualmente deciso di provvedere alle riparazioni necessarie, garantendo immediatamente il ripristino dei fondamentali servizi di spostamento e assistenza per quei soggetti che ne hanno estremo bisogno.

«Intendo ringraziare personalmente, e per conto del Sindaco, la ditta AutoService Marchese e il suo legale rappresentante, sig.ra Maria Concetta Alfano, per il grande gesto di solidarietà – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, Rosi Pennino -. Consapevole dell’importanza di tale mezzo, la ditta ha posto come priorità assoluta l’intervento, preservando un servizio fondamentale per la macchina sociale della città».

«Un ringraziamento che estendo anche al Consigliere Salvo Imperiale – prosegue l’Assessore Pennino -, il quale si era per primo messo a disposizione per il pagamento della riparazione in un momento di emergenza. Una storia che dimostra ancora una volta, e non saranno mai abbastanza, l’estrema disponibilità e generosità di chi vive a contatto con le fasce meno fortunate del nostro tessuto sociale».

Dichiarazione Assessore alle Politiche Sociali Rosi Pennino

