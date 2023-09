Palermo] Sabrina Figuccia – “Potenziate le navette che collegano il centro della città con le località balneari palermitane”

“Potenziate le navette che collegano il centro della città con le località balneari palermitane, grazie ad una delibera approvata ieri pomeriggio dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla”.

Con questo atto, abbiamo stanziato 40 mila euro, che rappresenta sicuramente un segnale importante per il turismo legato alle destinazioni marinare cittadine, che purtroppo quest’anno hanno sofferto per via degli incendi e che abbiamo voluto sostenere migliorando i servizi di mobilità, incentivando così il trasporto dei palermitani ma anche dei tanti turisti che ancora adesso continuano a scegliere la nostra città per le proprie vacanze.

Uno sforzo non da poco per le casse comunali, che, come tutti sanno, purtroppo non godono di ottima salute, ma, insieme con il sindaco Lagalla, siamo riusciti a trovare questi fondi per dare una mano concreta agli operatori turistici palermitani, costretti a fare i conti con numerose difficoltà. Il turismo è, e sarà sempre più, uno dei settori che rappresenta un volano di sviluppo per la nostra economia, e l’Amministrazione Lagalla sarà sempre al loro fianco”.

