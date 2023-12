Palermo Scuola Marvuglia. Al via lavori nuovo refettorio. Tamajo: “Entro quattro mesi la chiusura del cantiere”

Sono partiti i lavori per la riqualificazione architettonica, funzionale e per la messa in sicurezza dei locali dell’ex refettorio della scuola Marvuglia di via Rallo (VIII circoscrizione). Il plesso, che afferisce all’Istituto comprensivo statale Karol Wojtyla, ospita bambini e bambine della scuola dell’infanzia e primaria.

Il progetto prevede la realizzazione di una mensa scolastica e dei locali accessori (cucina, dispensa, spogliatoio) ed è stato finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

L’impresa appaltatrice, l’Asar Costruzioni Srl di Tortorici (ME), realizzerà i lavori in un massimo di 120 giorni per un importo complessivo di 156.632,48 euro.

Il Rup è l’architetto Francesco Savarino e il direttore dei lavori il geometra Salvatore Moncada, dell’Area Edilizia scolastica del Comune di Palermo.

Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo: «A pochi giorni dall’apertura del cantiere nella scuola Paulsen, partono i lavori anche per il plesso Marvuglia. Stiamo lavorando tanto e con impegno per rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e al passo con i tempi. La costruzione di un refettorio – l’insieme dei locali dedicato alla mensa – mi rende in particolar modo contento perché la presenza di questo spazio consentirà l’attivazione del tempo pieno, una risposta concreta alle esigenze delle famiglie».

