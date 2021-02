È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo il bando di gara per l’istituzione di 15 agenzie territoriali di comunità per le famiglie e servizi di sostegno alla genitorialità, nell’ambito delle azioni del Piano per il contrasto alla povertà e del PON Inclusione.

Le Agenzie Territoriali di Comunità per le Famiglie, che andranno ad integrare il lavoro sul territorio svolto dalla Agenzia sociale per la casa, realizzeranno attività di tipo sociale caratterizzate dalla integrazione fra istituzioni ed enti del terzo settore “al fine – spiega l’assessore Giuseppe Mattina – di promuovere una risposta comunitaria ai bisogni delle famiglie che si trovano in condizione di povertà e/o a rischio di esclusione sociale”.Si tratta di un tipo di servizio “rivolto al sostegno ai genitori e alle famiglie nelle loro diverse conformazioni, di fronte ai piccoli e grandi problemi della vita familiare. Hanno anche lo scopo di promuovere l’accoglienza, la solidarietà e il mutuo aiuto fra le famiglie, per sollecitare e attivare le risorse che sono presenti in ciascun nucleo familiare, nei singoli e nelle comunità di cui fanno parte”.”Dopo l’Agenzia Sociale per la Casa – afferma il sindaco Leoluca Orlando – e ancora una volta grazie alla capacità progettuale del Comune e del Distretto ci apprestiamo ad attivare un servizio importante, diffuso in tutto il territorio per andare fisicamente incontro alle necessità delle famiglie più fragili, andando a offrire una assistenza integrata per favorire l’accesso ai servizi e, quindi, prevenire o favorire l’uscita da condizioni di marginalità. Ancora una volta questo avverrà con la collaborazione del Terzo settore che si conferma una straordinaria risorsa del territorio”.In concreto, saranno attivate 15 Agenzie dislocate nei Comuni del Distretto socio sanitario di cui Palermo è capofila: 9 Agenzie nel capoluogo, una per ciascuna circoscrizione tranne che nella V dove si è tenuto conto della complessità territoriale specifica e, pertanto, si realizzerà una agenzia nei quartieri a monte e una a valle della circonvallazione; 6 agenzie saranno realizzate in altrettanti comuni del distretto a servizio dei territori anche limitrofi: Monreale, Belmonte Mezzagno, Altofonte, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, Villabate, Lampedusa e Linosa.La durata dell’appalto per ogni singolo lotto è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e l’importo complessivo dell’Appalto è di poco più di tre milioni di euro complessivi. In particolare, per ciascuna delle agenzie previste a Palermo la disponibilità è di 284 mila euro e per ciascuna agenzia negli altri comuni la disponibilità è di poco meno di 90 mila euro.Fra i servizi che ciascuna agenzia dovrà erogare figurano: informare sulle opportunità offerte dagli enti locali e dal territorio; analizzare i bisogni delle famiglie accompagnandole e supportandole nella fruizione dei servizi; attivare forme d’intermediazione sociale e mediazione interculturale; sostenere bisogni di tipo psicologico, pedagogico o legale; orientare al lavoro; attivare percorsi di sostegno alla genitorialità. Per ciascuna delle agenzie previste nel Comune di Palermo è prevista la presenza di diverse figure professionali fra cui un Coordinatore (obbligatoriamente Assistente Sociale, Psicologo, Pedagogista), psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, educatori, psicoterapeuti e consulenti legali.Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate con procedura telematica, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.03.2021. La gara sarà celebrata il giorno 15.04.2021 alle ore 09,30 nei locali del Comune di Palermo, Servizio Contratti.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Palermo nel portale dedicato a gare e appalti.

Com. Stam.