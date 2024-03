Palermo Sottopasso via Sardegna

“Un importante risultato per la VI Circoscrizione, che ha svolto un ruolo determinante nel recupero del sottopasso di via Sardegna, una struttura strategica per la mobilità e la sicurezza dei cittadini.

“Un importante risultato per la VI Circoscrizione, che ha svolto un ruolo determinante nel recupero del sottopasso di via Sardegna, una struttura strategica per la mobilità e la sicurezza dei cittadini. Il sottopasso, che collega il quartiere di viale Regione Siciliana con l’area dell’ex Grande Migliore, era da tempo in condizioni di degrado e abbandono, con problemi di infiltrazioni, impianti elettrici obsoleti e mancanza di custodia. Grazie alla partecipazione attiva della VI Circoscrizione, che ha sollecitato e monitorato l’intervento dell’Amministrazione Comunale. Questo è un segnale incoraggiante di come i Cittadini – che si riconoscono e si aggregano secondo ispirazioni diverse – ma che tutti insieme concorrono a dare un contributo fattivo e concludente per migliorare la nostra Città. Credo sia possibile esprimere un apprezzamento alla VI Circoscrizione per aver dato prova di questa confluenza dell’intento prioritario, al di sopra dei singoli interessi di parte”.

Lo ha detto il Presidente della VI Circoscrizione, Giuseppe Valenti.

