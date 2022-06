Palermo Spazzamento meccanizzato notturno Stanotte si interverrà in via Duca della Verdura

Palermo Spazzamento meccanizzato notturno. Interventi previsti dal 6 giugno al 10 giugno. Stanotte si interverrà in via Duca della Verdura. Domani non è previsto servizio, venerdì in programma via Dalla Chiesa

Programmazione relativa alle vie che saranno servite, in ottava circoscrizione, dal 6 al 10 giugno 2022, in turno notturno, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù AMAT.

Stanotte si interverrà in via Duca della Verdura. Domani 2 giugno, festivo non è previsto servizio; venerdì, le spazzatrici interverranno, invece, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni.

Spazzamento meccanizzato dal 06 al 10 giugno 2022

Lunedì 06 giugno: via Isidoro Carini; martedì 07 giugno: via Emerico Amari; mercoledì 08 giugno: via Sicilia (da viale Lazio a piazza IV Novembre; giovedì 09 giugno: via Boris Giuliano e piazza Franco Restivo; venerdì 10 giugno: piazza Don Bosco.

Contestualmente, sempre per la settimana prossima, RAP ha previsto interventi mirati, sempre nelle ore notturne, anche in altre circoscrizioni, sia con l’ausilio delle spazzatrici che non un moto Lambro al seguito.

Nello specifico: Lunedì 6 in via Amedeo D’Aosta; martedì 7 in via Santa Maria di Gesù (da via dell’Orsa Minore a via Antonio Gramsci); mercoledì 8 in via Aquino Molara (da piazza Molara a Villa Ris); giovedì 9 in via Filippo Parlatore; venerdì 10 giugno in viale Francia.

Per maggiori informazioni sui calendari e maggiori dettagli: www.rapspa.it

In foto: via Sandron e via Luzzi

