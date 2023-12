Palermo Via Isidoro La Lumia

Dichiarazione presidente commissione Urbanistica, Antonio Rini «La notizia di una presunta sparatoria in piena notte e in pieno centro, tra via Isidoro La Lumia e Quintino Sella, è il segno di un degrado sociale e morale totalmente alla deriva.

Ogni giorno raccolgo la disperazione di residenti esausti, scoraggiati e sconfortati. Tante le buone intenzioni ma pochi atti concreti per invertire la rotta. In qualità di Presidente della Seconda Commissione, abbiamo ascoltato più volte il comitato dei residenti del quartiere, costituitosi per avvilimento. Il dossier che hanno redatto è un decalogo di infrazioni di leggi, regolamenti, e convivenza civile. In un momento in cui in consiglio comunale si parla di “regolamento movida” assistiamo ad una giungla senza regole nelle strade della città. Stanotte addirittura colpi di pistola vaganti per le vie di Palermo. La misura è colma, la movida selvaggia è una situazione di emergenza cittadina e va affrontata con strumenti straordinari, non escludendo misure radicali e intransigenti, dove tutti devono fare la propria parte».

Questo quanto dichiara il Presidente della commissione Urbanistica, Antonio Rini.

*****Dichiarazione assessore Attività Produttive, Giuliano Forzinetti

«Quanto accaduto questa notte é assolutamente inaccettabile ed impone una riflessione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. È iscritto all’Ordine del giorno, ormai da diverso tempo, il regolamento sulla Movida, che riteniamo utile, anche per prevenire eventi di questo tipo, frutto delle aggregazioni incontrollate per le strade cittadine. Auspico che il consiglio comunale, di cui riconosco la sensibilità sul tema, possa esitare l’atto il prima possibile, apportando le modifiche che riterrà opportune.

Sicuramente questo non basta ed è necessario un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell’ordine, istituendo presidi fissi nelle zone più altamente a rischio, che oramai sono facilmente individuabili. Sono sicuro che il comitato di ordine e sicurezza pubblica saprà adottare le misure necessarie e urgenti per una corretta prevenzione di ulteriori spiacevoli accadimenti.

Le discoteche, seppur con alcune accortezze ancora necessarie, che verranno discusse in consiglio comunale, (quali metal detector, alcol test e tracciamento degli ingressi) rimangono gli organi deputati al corretto svolgimento dell’intrattenimento. Con il nuovo regolamento prescriviamo limitazioni per i locali di somministrazione ed estendiamo gli orari per lo svolgimento delle attività all’interno dei locali di pubblico spettacolo».

Lo dichiara l’assessore Attività Produttive, Giuliano Forzinetti.*****

Dichiarazione presidente commissione Attività Produttive, Ottavio Zacco.

«Quanto accaduto nella notte a Palermo è inaccettabile. Il degrado sociale che sta vivendo la nostra città, frutto di anni di abbandono, continua a mortificare tutti e a mettere a rischio i cittadini.

Occorre dare una accelerazione all’approvazione di un BUON REGOLAMENTO MOVIDA, che riequilibri la vita notturna in città, con regole certe alle attività commerciali e che garantisca la quiete e la sicurezza ai residenti.

Quanto accaduto è la prova che il problema non sono i locali ma i frequentatori e che bisogna decongestionare alcune zone, per cui non è risolutivo il controllo alle attività commerciali, ma occorre un controllo del territorio e dei frequentatori dei locali notturni.

Palermo non è solo vucciria o piazza Sant’Anna, Palermo ha bisogno della presenza capillare delle forze dell’ordine in tutti i quartieri che tornino a controllare non solo i locali ma i frequentatori, coloro che escono da casa senza valori, drogandosi in cerca di una lite, coloro che bivaccano tutta la notte nelle piazze di tutti i quartieri distruggendo vetrine, panchine, ecc.

Palermo ha bisogno che le forze dell’ordine, coordinati dal Prefetto e dal coordinamento per la sicurezza, ristabiliscano l’ordine in città, ha bisogno che il governo nazionale intervenga per azzerare il problema dell’organico delle forze dell’ordine che è sottodimensionato, ha bisogno che il consiglio comunale approvi un buon regolamento movida, ha bisogno che la politica tutta, insieme alle istituzioni scolastiche, religiose e le associazioni sportive e culturali si impegnino per evitare che le nuove generazioni crescano anch’essi senza valori, riaprendo i centri di quartieri, gli oratori, portando lo sport, l’arte, la cultura in tutti i quartieri della città.

Abbiamo il dovere di evitare che ragazzini senza una guida e senza stimoli entrino nel tunnel della droga e del Crack. Il gravissimo problema sociale che stiamo vivendo non può più essere sottovalutato o attribuito solo alla movida».

Lo dichiara il presidente della commissione attività produttive, Ottavio Zacco.

