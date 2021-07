“Si tratta di una colonia di decine, forse centinaia, di Ratti che ormai camminano indisturbati in via San Raffaele Arcangelo, a Palermo, in pieno centro abitato al Villaggio Santa Rosalia.

Le immagini postate sui social da Vincenzo, un residente indignato, hanno fatto il giro del web. Residenti che, ovviamente, hanno paura oltre che schifo a scendere per strada a causa di questa invasione. Purtroppo il servizio di derattizzazione che è affidato alla Rap, ha visto un taglio enorme degli importi nel novembre dell’anno scorso. Si è passati da quattro milioni e mezzo di euro a 3 milioni annui erogati alla partecipata del comune per derattizzazione e disinfestazione. Partecipata che ovviamente ha quasi dimezzato anche gli interventi in città. Tutto questo per la gioia dei topi che proliferano beati all’ombra della spazzatura che a Palermo non manca mai. Ho fatto immediata richiesta al Comune Per una derattizzazione urgente. Qui siamo di fronte a un problema di tipo sanitario, ma fin ora nessuno è intervenuto”

Lo ha dichiarato il consigliere, Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

