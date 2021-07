Rimandato l’evento Relax&Wellness di domenica e aggiunti l’Operazione Pantelleria Leishmania free 2021 e il Raduno Vespistico. Ecco l’aggiornamento del programma di luglio

Ci sono cambiamenti nel programma di luglio della Stagione Culturale Estiva degli eventi del Comune di Pantelleria: un evento rimandato e due che si aggiungono. Essendo un programma a lungo termine e studiato con largo anticipo, può accadere che alcuni eventi subiscano modifiche e che altri si aggiungano in corsa, come è successo lo scorso anno.

A causa di problemi di logistica, l’evento previsto nel programma per domenica 18 luglio dal titolo PANTELLERIA: RELAX&WELLNESS è stato rimandato a data da destinarsi, intanto ringraziamo il Parco Nazionale Isola di Pantelleria per aver patrocinato l’evento e aver messo a disposizione il Museo per lo svolgimento degli eventi che speriamo poter ricalendarizzare a settembre.

La presentazione del libro per colorare di Giusy Andaloro “Pantelleria: the island to color, love and dream of: Mindfulness coloring book for adults: a lovely way to find relaxation and manage your stress“, prevista in quell’appuntamento, sarà integrata con la presentazione del suo libro di poesie “Fiori d’ossidiana” già prevista per il 30 luglio in Aula Consiliare.

Si aggiungono al programma di luglio due iniziative, la prima nell’ambito dei PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS organizzati in collaborazione con l’Associazione Pantelleria Bau. Presso Piazza Castello, il 23 e 24 luglio dalle 17.00 alle 20.00 e il 25 luglio dalle 8.00 alle 12.00 si terrà l’Operazione Pantelleria Leishmaniosi Free 2021.

La seconda, anche quest’anno, sarà la Mostra statica di Vespe d’epoca che si terrà il 31 luglio, sotto il Castello, dalle 19.00 alle 24.00 organizzata dal Vespa Club di Pantelleria con il Patrocinio del Comune.

Allegato: locandina degli eventi e aggiornamento del programma di luglio

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMNA DI LUGLIO

STAGIONE CULTURALE ESTIVA 2021

PANTELLERIA

#pantelleriapertutti

luglio

16 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione libro “Il vento ce lo disse” di Lucia Bisi in Mediateca

Dal 23 al 25 PANTELLERIA BIMBI: LA CARTA GIRA IN BICICLETTA – La diversità è sempre una ricchezza Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su di Elena Manni in Mediateca

23-24 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: Operazione Pantelleria Leishmaniosi Free 2021, Piazza Castello, dalle 17.00 alle 20.00

23 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione del Libro ‘Sulle rotte di Sebastiano Tusa’ di Laura Crescimanno, in Mediateca

25 PANTELLERIA PET FRIENDLY DAYS: Operazione Pantelleria Leishmaniosi Free 2021, Piazza Castello, dalle 8.00 alle 12.00

26 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione del libro “La Strage di Cannachi” di Nuccia Farina sull’esplosione del 1943, presso il Giardino Pantesco Resilea a Sibà

30 PAGINE DI PANTELLERIA: ore 19.00 presentazione libro “Fiori d’ossidiana” di Giusy Andaloro in Mediateca

31 23-24 MOSTRA STATICA DI VESPE D’EPOCAa cura del Vespa Club Pantelleria, Piazza Castello, dalle 19.00 alle 24.00

SETTIMANA DEL CINEMA Apertura degli eventi presso il Cinema San Gaetano a Scauri

