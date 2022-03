Parco della Reggia Colorno nel segno del giglio XXVII edizione Mostra mercato del giardinaggio di qualità

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile 2022, a Colorno (Parma) nello scenario unico del parco della Reggia, già palazzo ducale di Maria Luigia d’Austria, si svolgerà Nel Segno del Giglio, la storica Mostra – Mercato dedicata al giardinaggio di qualità.

I protagonisti saranno i migliori espositori italiani di florovivaismo, ma troverete anche arredo da giardino, attrezzature per il giardinaggio, per l’orto e per la vita all’aria aperta, artigianato artistico, piccoli produttori alimentari e aziende agricole. www.nelsegnodelgiglio.it

Organizzata da BieBi Eventi, curata dall’architetto Vitaliano Biondi – Arvales Fratres, con il patrocinio del Comune di Colorno e della Provincia di Parma, la XXVII edizione di Nel Segno del Giglio ha l’obiettivo di invitare i suoi visitatori a scoprire un autentico tripudio di colori e profumi nel giardino dell’antica Reggia – che fa parte del circuito “Grandi Giardini Italiani”-, scenario ideale per questa mostra-mercato. Una rassegna che attira appassionati da tutta Italia e si distingue per la selezionata varietà di piante e fiori che vi si possono vedere e acquistare, per la location di grande fascino e per l’ubicazione in un territorio ancora tutto da scoprire che comprende parchi, ville, chiese, palazzi storici, musei, ma anche riserve naturali, il fiume Po con le sue aree golenali e le “terre di mezzo” tra Parma e Cremona che, insieme alla gastronomia, fanno di questa cittadina la meta ideale, oltre che per gli amanti del giardinaggio, per chi è alla ricerca di un turismo di qualità.

Filo conduttore della nuova edizione di Nel Segno del Giglio, sarà la bellezza. Coltivare fiori e piante, progettare giardini e paesaggi, tutelare la biodiversità e l’ambiente, ridisegnare il rapporto uomo – natura significa coltivare l’aspirazione alla bellezza. Quella bellezza che – riprendendo Dostoevskij – salverà il mondo.

Una cinquantina saranno gli espositori selezionati, provenienti da diverse regioni italiane, e una giuria di esperti sarà al lavoro il 23 aprile per selezionare e premiare le migliori collezioni botaniche, le piante più significative per rarità e perfezione e i vivai di rilievo. Affianca la mostra un programma collaterale di incontri, conversazioni che vedono il coinvolgimento di agronomi, filosofi, architetti, storici dell’arte, paesaggisti, scrittori e giornalisti, oltre che laboratori pratici per adulti e bambini.

CAMPERISTI: ampio parcheggio via Farnese 26 N 44.926300, E10.377940 sterrato, illuminato

27a EDIZIONE NEL SEGNO DEL GIGLIO 2022

REGGIA DI COLORNO – PARMA

Sabato 23, Domenica 24 e Lunedì 25

Apertura ore 10.00 – 19.00

Sabato 23 aprile • ore 10 Inaugurazione e apertura al pubblico

Ore 12.00 • Premiazione degli espositori selezionati dalla giuria

Biglietti di ingresso in loco: Intero €10 – Ridotto €6

Biglietti di ingresso on line: Intero €8 – Ridotto €6

INFORMAZIONI: BieBi Eventi – tel. 0521 313118 – fax 0521 521524

https:// www.nelsegnodelgiglio.it – facebook instagram Nelsegnodelgiglio

Nel segno del giglio – Colorno